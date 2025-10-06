Fame Fighting: Ist Samira besorgt um Ex-Mann Yasin Cilingir?

Samira Cilingir zeigt sich unbeeindruckt von den bevorstehenden Ereignissen rund um ihren Ex-Mann Yasin Cilingir (34). Der Reality-TV-Star wird am 18. Oktober beim Fame Fighting in den Ring steigen, um gegen Aleks Petrovic anzutreten. Auf Instagram wurde Samira kürzlich gefragt, ob sie Sorgen um Yasin habe. Ihre Antwort darauf war eindeutig: "Mache mir keine Gedanken. Er ist erwachsen, es ist seine Entscheidung." Dass die beiden im vergangenen Monat offiziell ihre Trennung bekanntgegeben haben, scheint ihre Einstellung zu dem Thema maßgeblich zu prägen.

Trotz der aufgelösten Partnerschaft hegt Samira keinerlei böses Blut gegenüber Yasin. "Natürlich wünsche ich ihm, dass er heil da rauskommt", fügte sie an und betonte, dass ein anderes Szenario vor allem für ihre gemeinsamen Kinder kein schöner Anblick wäre. Dennoch macht Samira keinen Hehl daraus, dass das Schicksal ihres Ex-Mannes im Boxring sie nicht groß beschäftigt. Nachdem das Paar lange gemeinsam in der Öffentlichkeit gestanden hatte, möchte sie nun offenbar Abstand gewinnen und fokussiert sich lieber auf den eigenen Alltag.

Für Yasin bedeutet der Kampf in wenigen Wochen eine große Herausforderung, nicht zuletzt wegen gesundheitlicher Rückschläge. Während seiner Vorbereitung erlitt der Reality-TV-Star eine schwere Nasenverletzung, die dennoch keinen Einfluss auf seine Teilnahme haben soll. Mit eisernem Willen und intensiven Trainingseinheiten bereitet sich der 34-Jährige darauf vor, seinen Gegner im Ring zu besiegen. Ob die Verletzung ihn letztlich doch ausbremsen könnte, bleibt offen. Fans des Formats warten gespannt darauf, wie sich der ehrgeizige Kämpfer trotz erschwerter Bedingungen schlagen wird.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020