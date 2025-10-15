Training für Fame Fighting: Hat Yasin Zeit für seine Kinder?

Reality-TV-Star Yasin Cilingir (34) bereitet sich derzeit intensiv auf seinen bevorstehenden Kampf bei Fame Fighting vor. Am 18. Oktober trifft er im Ring auf Aleks Petrovic. Während dieser Zeit widmet sich Yasin hauptsächlich dem Training und musste dafür vorübergehend auf den engen Kontakt zu seinen beiden Kindern verzichten, die er mit seiner Noch-Ehefrau Samira Cilingir hat. "Durch die Vorbereitung bin ich jetzt natürlich getrennt von den Kindern", erklärte Yasin in einem Interview mit Promiflash nach der Fame Fighting-Pressekonferenz. Dennoch versucht er, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen, wenn sich während der Vorbereitung kleine Auszeiten ergeben.

Die Scheidungspapiere zwischen Yasin und Samira sind bereits unterschrieben, doch der Reality-Star beschreibt, dass sich das Ex-Paar um einen fairen Umgang miteinander bemüht. "Wir sprechen miteinander respektvoll und versuchen, für die Kinder einfach da zu sein", verriet er im Interview. Seine Priorität liege momentan jedoch auf dem Kampf, weshalb er sich erst danach um die privaten Angelegenheiten kümmern werde. Dass die Zeit mit den Kindern aktuell eingeschränkt ist, scheint für ihn eine Herausforderung zu sein, doch er betont, welche Bedeutung die Familie für ihn hat.

Yasin wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt. Auch seine Noch-Ehefrau lernte er in einer Show kennen – 2019 verliebten die beiden sich bei Love Island ineinander und waren seitdem ein Paar. Im Dezember 2020 kam ihr Sohn Malik zur Welt, ihre Tochter Medina erblickte im Juni 2023 das Licht der Welt. Dass den 34-Jährigen sein anstehender Boxkampf einiges abverlangt, scheint Samira kaltzulassen. Als sie in einer Instagram-Fragerunde darauf angesprochen wurde, antwortete sie lediglich: "Mache mir keine Gedanken. Er ist erwachsen, es ist seine Entscheidung."

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

