Nach Promihof-Aus: Sandra Sicora schießt gegen Alicia King

Sandra Sicora (33) musste als erste Prominente die Realityshow Der Promihof verlassen. Die Entscheidung fiel, nachdem sie sich allein der Safety-Challenge "Gülle to go" stellte. Ihre Teamkollegin Alicia King hatte die Teilnahme verweigert und erklärt, sie habe "keinen Bock". Sandra kämpfte zwar entschlossen, jedoch ohne Erfolg. Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich die ehemalige Teilnehmerin nun kritisch über den Vorfall und bezeichnete die Situation als "absolut unfair". Sie erklärte: "Mit so jemandem kann man einfach nicht zusammenarbeiten."

Die 33-Jährige sprach weiter über ihre Enttäuschung und machte im Promiflash-Interview deutlich, dass ihrer Ansicht nach Alicia nicht in die Show passen würde: "Jeder weiß, dass es auf einem Bauernhof auch mal dreckig wird – mein Gott, dann wäscht man halt danach die Haare." Sie sei zwar bis zuletzt hoffnungsvoll geblieben, doch ohne Unterstützung einer Teampartnerin habe sie keine Chance gehabt, den Parcours erfolgreich zu meistern. Für Sandra stand Alicia damit klar im Widerspruch zum Konzept der Show. Ihrer Ansicht nach fehlte es Alicia an der notwendigen Einstellung für die Herausforderungen.

Bei der entscheidenden Nominierung stimmten überraschend viele Realitystars gegen Sandra. Paco Herb machte direkt den Anfang und erklärte vor laufender Kamera: "Bin davon überzeugt, dass wir uns nicht in unseren Leben brauchen." Die Sängerin konterte prompt: "Das zeigt nur, dass Paco Angst vor mir hat." Auch weitere Promis wie Pinar Sevim, Ina Kina oder Fritz Wagner entschieden sich gegen Sandra. Selbst Emma Fernlund (24) stimmte für ihren Rauswurf, weil sie Sandra als "starke Konkurrenz" empfand. Insgesamt acht Stimmen reichten – Sandra musste den Hof verlassen. Alicia kam mit fünf Stimmen noch einmal knapp davon.

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

RTLZWEI Alicia King, "Der Promihof"-Teilnehmerin

Joyn Paco Herb im Rohbau des Promi-Big-Brother-Hauses, 2025