Frust: Britney Spears schildert schlechte Dating-Erfahrungen

Britney Spears (43) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff! Auf Instagram erzählte die Pop-Ikone von ihrem "Sushi Dinner Date", das alles andere als romantisch verlief. Statt der großen Liebe gab’s am Sonntagabend nur eine "Mädels-Party im Badezimmer" des Restaurants. Der zweifachen Mutter zufolge war ihr Begleiter nämlich "absolut schrecklich". Doch Britney nahm’s mit Humor: In einem Clip zeigt sie sich nicht nur verärgert, sondern auch verführerisch tanzend im Restaurant-Badezimmer. Ihr Outfit – ein schwarzes Slipkleid mit weißer Spitzenverzierung und kniehohen Stiefeln im Leoparden-Look – sorgte dabei für besonders viele Blicke.

Das Ende ihrer jüngsten Beziehung mit Paul Soliz lässt Britney wieder als Single durchs Leben gehen. Ihr Zusammensein mit Paul, einem ehemaligen Handwerker in ihrem Haus, endete im Frühling. Ihre Freunde sind nach dem berüchtigten Ende der Liaison erleichtert, denn Paul, ein verurteilter Straftäter, wurde von Britneys Umgebung kritisch beäugt. Obwohl das Kapitel mit ihm geschlossen ist, sieht sich Britney mit der zusätzlichen Herausforderung konfrontiert, dem Glück ihres Ex-Mannes Sam Asghari (31) zuzusehen. Sam, der sich auf Social Media glücklich mit seiner neuen Freundin Brooke Irvine zeigt, sorgt bei Britney für gemischte Gefühle, wie ein Insider gegenüber OK! erzählte. Sie wünscht sich, ihren Lebensabschnitt aus der Vergangenheit hinter sich zu lassen, während sie mit dem Alleinsein hadert, verriet die Quelle.

Britneys turbulentes Beziehungsleben steht seit Langem im Rampenlicht. Ihre Ehe mit Sam, die 2023 nach nur einem Jahr geschieden wurde, hinterließ emotionale Narben. Während ihrer Hochzeit mit Sam befand sich Britney in einer schwierigen Phase ihres Lebens, begleitet von Kontroversen und Tränen. Der Fitness-Trainer erinnerte allerdings öffentlich daran, dass die Verbindung für ihn "sehr real" gewesen sei, wenngleich auch nur von kurzer Dauer. Britneys derzeitige Situation offenbart den Kampf, den berühmte Persönlichkeiten oft im Verborgenen führen – zwischen öffentlichem Image und persönlichen Herausforderungen. Trotz der Rückschläge hofft Britney auf bessere Zeiten – und arbeitet weiter an sich selbst, mal mit mehr, mal mit weniger Humor.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019