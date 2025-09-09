Britney Spears lebt angeblich in verdreckter Hundekot-Villa

Britney Spears (43) sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal wegen des angeblichen Zustands ihrer Luxusvilla in Thousand Oaks, Kalifornien. Insider berichten gegenüber Daily Mail über die erschreckenden Zustände in ihrem Anwesen, das von Hundekot übersät sein soll: "Ihr Haus ist ein Chaos. Sie räumt nicht hinter den Hunden auf, sie hat niemanden, der jeden Tag putzt, und sie verhält sich einfach nicht wie ein Erwachsener." Nach ihrer Scheidung von Sam Asghari (31) im Mai 2024 suchte sie Trost bei ihren Hunden, doch anscheinend hat sich das Tierhalten zu einem weiteren Problem entwickelt. Laut Aussagen aus ihrem Umfeld fehlt es der Sängerin an Struktur. Familie und Freunde zeigen sich zunehmend besorgt um den Zustand der Popikone.

Ihre Angehörigen stehen der Situation machtlos gegenüber. "Wir wollten, dass sie die Kontrolle über ihr Leben übernimmt und funktionsfähig, produktiv und glücklich ist. Das haben wir uns immer gewünscht", betont ein Familienfreund. Der Wunsch, Britney möge ihre Freiheit genießen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, scheint teilweise unerfüllt geblieben zu sein. Das Thema bleibt heikel, da die Sängerin sich verständlicherweise sensibel gegenüber Eingriffen von außen zeigt, nachdem sie jahrelang unter einer Vormundschaft gelebt hatte. "Wir wollen einfach nur, dass es ihr gut geht, und sie ist nicht die Britney, die wir kennen. Das ist wirklich beängstigend", meint ihr Bekannter.

Die Grammy-Gewinnerin ist heute für ihre skurrilen Social-Media-Beiträge bekannt, doch in letzter Zeit erregen diese zunehmend die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. In Clips auf Instagram gibt sie sich oft leicht bekleidet und setzt sich ungewöhnlich in Szene, tanzend oder singend. Dabei fällt auch das Chaos im Hintergrund ihrer Videos auf. Mit ihren Beiträgen erregt sie zwar regelmäßig die öffentliche Neugier, doch auch dort hat sie teilweise die Kommentarfunktion deaktiviert, was Fans und Beobachter ratlos zurücklässt. Die Balance zwischen ihrer neugewonnenen Freiheit und einem stabilen Alltag scheint weiter eine wichtige Herausforderung für die einstige Teenie-Ikone zu bleiben.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Hund im Hintergrund, August 2025

Instagram / britneyspears Musikerin Britney Spears, September 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2024

