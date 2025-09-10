Britney Spears verteidigt Justin Bieber gegen Kritiker

Britney Spears (43) hat sich in den sozialen Medien schützend vor ihren Kollegen Justin Bieber (31) gestellt, nachdem dieser für die Veröffentlichung von Familienfotos zu seinem neuen Album "Swag II" kritisiert worden war. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild, das Teil der Promo-Kampagne ist, sieht man den Sänger, wie er auf einem Sofa in einem rustikalen Setting sitzt und seinen einjährigen Sohn Jack Blues liebevoll auf dem Arm hält. Der Junge trägt dabei nur eine Windel. Britney teilte das Bild auf ihrem Instagram-Profil und setzte ein wirres Statement darunter. "Schande über die Kritiker meines Zuhauses in meinen Pyjamas! Ich liebe dieses Bild! So wunderschön!".

Vermutlich ging sie dabei auf die jüngste Kritik an ihrem Zuhause ein. Jüngst äußerte sich nämlich ein Insider gegenüber Daily Mail und berichtete von erschreckenden Zuständen in Britneys Anwesen: "Ihr Haus ist ein Chaos. Sie räumt nicht hinter den Hunden auf, sie hat niemanden, der jeden Tag putzt, und sie verhält sich einfach nicht wie ein Erwachsener." Das Haus der Sängerin soll laut der Quelle von Hundekot übersät sein. Freunde und Familie sollen sich sehr um die mentale Verfassung der "Toxic"-Interpretin sorgen.

Justin wiederum sah sich nach der Veröffentlichung seines neuen Albums mit Kritik aufgrund des Schnappschusses mit seinem Sohn konfrontiert. Die Kritik richtete sich weniger gegen das Bild als gegen die Entscheidung, es in den Mittelpunkt einer Werbekampagne zu stellen, was einigen Fans unangebracht erschien. Dabei bestätigt die Kampagne eine Strategie, die Justin immer häufiger verfolgt: intime Einblicke in sein Leben zu geben, ohne jedoch die Anonymität des Kindes zu verletzen. Regelmäßig teilt der Sänger Fotos mit Jack, auf denen dessen Gesicht nie direkt zu sehen ist, so wie zuletzt bei einem gemeinsamen Kajak-Ausflug. Dort blickte der Kleine, sicher auf seinem Vater sitzend, gemeinsam mit Justin aufs Wasser hinaus.

Collage: Instagram / britneyspears, Instagram / lilbieber Collage: Britney Spears und Justin Bieber

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Hund im Hintergrund, August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack, 2025