Schlammschlacht mit Vanessa: Aleks Petrovic distanziert sich

Aleks Petrovic (34) lieferte sich in den vergangenen Tagen im Netz einen Rosenkrieg mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu. Auslöser des Streits war eine Aussage über das Sexleben des Paares, die sie in der neuen Folge Temptation Island V.I.P. getätigt hatte. Jetzt, da der Social-Media-Zoff ein wenig abgekühlt ist, reflektiert Aleks sein Verhalten – und distanziert sich klar von der Schlammschlacht. "Ich finde das alles andere als erwachsen, maximal unreif. Ich distanziere mich von so einer Schlammschlacht", macht er in einer Instagram-Story deutlich und betont: "Ich arbeite gerade extrem an mir, ich möchte nicht wieder in alte Muster verfallen."

Dennoch kann der ehemalige Sommerhaus-Star es scheinbar nicht lassen – und leistet sich einen weiteren Seitenhieb gegen Vanessa. Laut Aleks liegt die Schuld für die Eskalation des Streits nämlich ganz und gar nicht bei ihm. "Ich möchte hier klipp und klar sagen: Ich habe das Ganze nur getan, um zu zeigen, dass Dinge verdreht werden, dass Schuldumkehr betrieben wird, dass Manipulation auf der Gegenseite betrieben wird", stichelt er. Dennoch bereue er, wie die Dinge verlaufen sind. "Jetzt, wo ich eine Nacht darüber geschlafen habe, bin ich wirklich enttäuscht und fühle mich im Herzen sehr verletzt, dass das so eine eklige Schlammschlacht geworden ist", gibt er zu.

Auslöser für den Streit war ein harmlos wirkender Kommentar von Vanessa – sie erzählte bei "Temptation Island V.I.P.", dass ihr die Lust auf Intimität vergehe, wenn sie sich von ihrem Partner emotional nicht aufgefangen fühlt. Aleks fühlte sich von dieser Aussage wohl angegriffen und schoss in den sozialen Medien zurück. Er erklärte, er habe Vanessa nicht emotional vernachlässigt, sondern nur viel gearbeitet, um die Finanzen des Paares aufzubessern. "Der Mann geht und ackert und tut und macht, und dann sagt man: 'Ich fühl mich emotional vernachlässigt und deswegen habe ich keinen Sex.' Das ist einfach sowas von undankbar", echauffierte er sich auf Instagram. Vanessa reagierte darauf mit einem kryptischen Post und nannte Aleks einen "Narzissten".

Auffällig: Vanessas Namen nimmt der selbsternannte "maskuline Mann" in dem aktuellen Clip kein einziges Mal mehr in den Mund. Schon seit Längerem vermuten Fans, dass Aleks und Vanessa ihre Verlobung nach oder sogar noch bei "Temptation Island V.I.P." aufgelöst haben. Eindeutig dazu geäußert hat sich bislang zwar keiner von beiden, doch die Hinweise verdichten sich. Aleks soll Gerüchten zufolge sogar schon wieder neu liiert sein – mit Realitystar Emmy Russ (26).

Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Vanessa Nwattu, Realitystar

Aleks Petrovic, Realitystar