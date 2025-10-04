Mutterrolle in Gefahr: Britney Spears bangt vor Kevins Buch

Britney Spears (43) sieht sich aktuell mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) plant, seine Memoiren mit dem Titel "You Thought You Knew" am 21. Oktober zu veröffentlichen. Die Sängerin befürchtet, dass die darin enthaltenen Schilderungen ihrer Ehe und ihrer Zeit nach der Trennung sie und vor allem ihre Rolle als Mutter in ein negatives Licht rücken könnten. Besonders heikel ist die Situation, da Britney gerade erst dabei ist, ihre fragile Beziehung zu ihren Söhnen Sean (20) und Jayden (19) wieder aufzubauen. "Sie ist zutiefst besorgt über dieses Buch. Sie hat das Gefühl, in ihrem eigenen Buch vieles zurückgehalten zu haben, und sie sorgt sich, wie sie nun wirken wird – besonders als Mutter", erklärt eine Vertrauensperson gegenüber Daily Mail.

Kevin, mit dem Britney zwischen 2004 und 2007 verheiratet war, ließ in einem ersten Statement offen, wie weit er in seinem Buch gehen wird. Britneys Umfeld wirft dem Musiker jedoch vor, damals nicht für sie da gewesen zu sein – besonders in einer Phase, die von postpartalen Depressionen und mentalen Krisen geprägt war. Dass sie durch ein gerichtliches Sorgerechtsurteil Jahre von ihren Söhnen getrennt wurde, fügt ihren Ängsten zusätzlichen Schrecken hinzu. "Ihr damaliger verletzlicher Zustand ist nichts, was sie in Kevins Buch wiedererleben möchte. Ihre psychische Gesundheit wurde jahrelang gegen sie verwendet – zur Kontrolle und Manipulation. Schon ihre eigene Autobiografie war ein zutiefst aufwühlendes Erlebnis", so der Insider.

Trotz der Herausforderungen steht Britney eine treue Fangemeinde zur Seite, die sie in der Vergangenheit durch die Aufhebung ihrer jahrelang andauernden konservatorischen Betreuung unterstützte. Die turbulente Beziehung zwischen Britney und Kevin begann 2004, führte zu zwei gemeinsamen Söhnen und endete 2007 mit einer bitteren Trennung. Während Kevin heute Vater von insgesamt sechs Kindern ist, betrachtet Britney das Muttersein trotz ihrer Probleme als ihr größtes Lebenswerk. "Man kann über Britney sagen, was man will, aber in ihrem Innersten ist sie vor allem eines: Mutter. [...] Auch wenn die Beziehung zu den Jungs nicht so ist, wie sie es sich erträumt hat – ihr Herz gehört ganz ihnen", betont die Quelle.

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006