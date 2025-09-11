Verdreckte Villa? Britney Spears macht Hatern eine Ansage

Britney Spears (43) schlägt zurück! Die Sängerin wurde kürzlich für den Zustand ihres Zuhauses kritisiert, nachdem ein Video von ihr im Netz kursiert hatte, in dem Hundekot auf dem Boden ihrer Villa zu sehen war. Auch Bekannte der Musikerin meldeten sich zu Wort. Nun wehrt sich Britney mit deutlichen Worten gegen ihre Kritiker. "Schande über alle, die mein Zuhause beurteilen – in meinen Pyjamas!", schrieb sie in einem neuen Instagram-Beitrag.

Das Video, das den Wirbel ausgelöst hatte, zeigte Britney beim Singen, während sie zugleich an einem Beleuchtungsring hantierte. Im Hintergrund war einer ihrer Hunde zu sehen – und eben auch die besagte "Hinterlassenschaft". Im August hatte die Sängerin bereits erklärt, dass sie mitten im Putzen war und versuchte, Ordnung in ihrem Haus zu schaffen. Trotz dieser Klarstellung zeigen sich Personen in ihrem Umfeld besorgt. Ein Insider äußerte, dass Britney angeblich derzeit "eine Episode" durchmache und erklärte, dass es in ihrer Villa grundsätzlich oft unordentlich sei.

Seit der Aufhebung ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 steht Britney immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Nahestehende Personen waren besorgt über ihren Zustand, entschieden sich jedoch gegen eine Intervention und hielten sich im Hintergrund. Seit ihrer vielbeachteten Trennung von Sam Asghari (31) widmet sich Britney verstärkt ihren Hunden. Der Umgang mit den Tieren könnte jedoch eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Ein Bekannter merkte gegenüber Daily Mail an: "Ihr Haus ist ein Chaos. Sie räumt nicht hinter den Hunden auf, sie hat niemanden, der jeden Tag putzt, und sie verhält sich einfach nicht wie ein Erwachsener."

Instagram / britneyspears Musikerin Britney Spears, September 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Hund im Hintergrund, August 2025

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019