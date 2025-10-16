Nach Totgeburt: Kelsey Parker träumt von einem weiteren Kind

Kelsey Parker (35) hat in einem emotionalen Interview über ihren Wunsch gesprochen, erneut Mutter zu werden, nur vier Monate nach der Stillgeburt ihres Sohnes Phoenix. Die Witwe des verstorbenen The Wanted-Sängers Tom Parker (†33), die bereits die sechsjährige Aurelia und den vierjährigen Bodhi mit dem Musiker hat, erzählte in dem Podcast "Mum's The Word" von ihrem Kinderwunsch mit Partner Will Lindsay. "Ich würde so gerne nochmal ein Kind bekommen. Der Verlust hat meinen Wunsch nicht geschwächt, sondern eher verstärkt", erklärte sie und fügte hinzu, dass Will bisher keine eigenen Kinder habe, aber eine enge Bindung zu Aurelia und Bodhi aufgebaut habe.

Nach dem Tod ihres ersten Kindes mit Will im Juni bereut Kelsey vor allem, ihre Schwangerschaft zuvor verborgen zu haben. Sie gibt zu, dass sie Angst vor der möglichen Kritik der Öffentlichkeit hatte. "Ich dachte, die Leute wären verurteilend, weil ich ein Baby mit einem anderen Mann bekommen habe. Jetzt, nach dem Verlust, verstehe ich, wie wenig das zählt, und bereue, dass ich mich so zurückgehalten habe." Trotz des schmerzlichen Erlebnisses blickt sie nach vorne und will weiter versuchen, ihren Traum von einem weiteren Kind zu erfüllen – eine Hoffnung, die sie mit ihrem Partner teilt.

In den vergangenen Wochen stellte sich Kelsey einer besonders schwierigen Aufgabe: Nicht nur musste sie ihre eigene Trauer bewältigen, sondern auch ihre Tochter Aurelia und ihren Sohn Bodhi durch den Verlust begleiten. "Phoenix ist bei Daddy", erklärte sie ihrer Tochter liebevoll. Sie versuchte, den Kindern Raum für ihre Gefühle zu geben und sie zu ermutigen, über alles zu sprechen. Doch manchmal suchte Aurelia so intensiv nach Antworten, dass Kelsey sie dazu bringen musste, ein wenig innezuhalten. Damit wollte sie ihre Tochter nicht überfordern, sondern sie sanft durch die schwere Zeit führen.

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Parker im Juli 2024

Anzeige Anzeige