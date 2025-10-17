Action-Dreh: So heftig war der GZSZ-Showdown für Patrick

Patrick Fernandez hat dramatische Drehtage hinter sich. Der Darsteller von Carlos Alvarez lieferte sich bei GZSZ einen Kampf ums Überleben. "Als ich das Drehbuch gelesen habe, war mir klar: Das wird intensiv. Für Carlos ist das nicht nur ein physischer Kampf – es ist ein Zusammenprall mit seiner Vergangenheit und ein Kampf für die Liebe", berichtete der Schauspieler im RTL-Interview. Für den gebürtigen Berliner war es ein Vergnügen, eine körperliche Szene zu spielen: "Ich liebe Stunts! Ich habe in Mexiko Bühnenkampf studiert, und diesmal durfte ich mit meinem Landsmann Rodrigo Rojo drehen. Diese Energie zwischen zwei Mexikanern in Deutschland – das war einzigartig."

In der Folge, die am 16. Oktober ausgestrahlt wurde, zieht Rodrigos Charakter Alvaro den Kürzeren. Nach dem großen Showdown stirbt er durch einen unglücklichen Unfall den Serientod. Für Carlos ist dies ein einschneidendes Erlebnis. "Carlos überlebt, aber er trägt Spuren – innerlich und äußerlich", verrät Patrick dem Sender. Auch seine Partnerin Zoe (Lara Dandelion Seibert) ist von dem Vorfall gezeichnet, wie der TV-Star erklärt: "Sie war früher Auftragskillerin – jemand, der gelernt hat, eiskalt zu funktionieren, um zu überleben. Carlos kämpft mit der ständigen Sorge, dass sie wieder in diese Dunkelheit zurückfällt."

Abseits von GZSZ genießt Patrick vor allem die Zeit mit seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Melissa hat der 40-Jährige zwei Töchter. Am liebsten musizieren sie oder treiben Sport. Der Deutsch-Mexikaner ist selbst als Sohn von zwei Hochleistungssportlern geboren und bringt seinen Sprösslingen diese Leidenschaft nah. In einem niedlichen Instagram-Video turnte er kürzlich mit der kleinen Lía. Zu dem Clip schrieb er: "Am Ende dreht sich alles nur um zwei Dinge: Zeit und Liebe. Heute habe ich eine Challenge mit meinem Lieblingscoach gemacht – meiner Tochter Lía."

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez bei GZSZ

RTL GZSZ-Charaktere Alvaro und Carlos

Instagram / solopatrick Patrick Fernandez mit Tochter Lía