Onno Buß zieht Bilanz: Das hat er bei GZSZ über sich gelernt

Seit einem Jahr ist Onno Buß als Julian Gerner bei der beliebten RTL-Serie GZSZ zu sehen. Der Schauspieler verkörpert den Sohn von Jo Gerner und Elinor Schwarz und steht durch die Rolle regelmäßig vor der Kamera. Anlässlich seines Einstandsjubiläums zog er im Interview mit RTL jetzt eine persönliche Bilanz und spricht offen über seine Erkenntnisse am Set: "Fehler passieren, um daraus zu lernen. Prozesse funktionieren Schritt für Schritt, nicht auf einmal", erklärte er. Trotz seiner wachsenden Bekanntheit habe sich sein Alltag kaum verändert, abgesehen davon, dass er nun ab und zu erkannt werde.

Als reflektierter Mensch hat Onno bereits früh gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Wichtig seien ihm dabei enge Kontakte zu Menschen, die ihn auf seinem Lebensweg begleiten. "Da habe ich einige enge Kontakte, die mich auf meiner Reise durchs Leben begleiten", betonte er und gab Einblicke in seine selbstständige Lebenseinstellung, die er seit jungen Jahren verfolgt. Schon mit 16 Jahren verließ er das Elternhaus und lernte seitdem, Lösungen für sich selbst zu finden. Diese Erfahrungen prägen ihn bis heute.

Schon im Mai blickte der Schauspieler auf seine Anfänge bei GZSZ zurück. Im Gespräch mit RTL sprach Onno damals ehrlich über die ersten Wochen am Set. "Es war eine intensive Zeit mit vielen Herausforderungen, aber auch tollen Momenten", erzählte er offen. Besonders die Unterstützung der anderen Darsteller habe ihm geholfen. "Ich wurde von Anfang an herzlich aufgenommen", erinnerte sich der Berliner rückblickend.

RTL / Anna Riedel Onno Buß, Schauspieler

RTL Onno Buß und Wolfgang Bahro als Julian und Jo Gerner bei GZSZ

RTL / Anna Riedel Onno Buß, GZSZ-Star