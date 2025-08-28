"Peinlich": Oliver Sanne und Sara Kulka beefen sich im Netz

Oliver Sanne (38) hat mit einer Instagram-Story einen heftigen Streit mit seiner Kollegin Sara Kulka (35) ausgelöst. In einem Beitrag teilte er ein Bild aus dem neuen Format Villa der Versuchung und kritisierte dabei Teilnehmerin Sara scharf. Er bezeichnete sie als "Truller Kulka" und bemängelte ihre Aussagen zu Gleichberechtigung und ihre Haltung gegenüber Männern. "Die ist so verzweifelt. Wahnsinn. Krass, unangenehm und peinlich", schrieb Oliver.

Doch Sara ließ sich das nicht bieten und antwortete prompt in ihrer eigenen Instagram-Story. Sie stellte klar: "Nicht alle Männer sind doof, nur Männer wie du! Nicht mal genug Eier, mich zu markieren? Was machst du eigentlich für ein Coaching? Männerlogik-Coaching oder wie verhalte ich mich Frauen abwertend gegenüber? Oder wie komme ich wieder in die Presse oder am besten in ein Format, magst wohl mit mir in ein Format?" Die Reality-TV-Debatte scheint alles andere als beigelegt – ein Ende des verbalen Schlagabtauschs ist wohl vorerst nicht in Sicht.

Für beide sind polarisierende Aussagen auf Social Media kein neues Terrain. Oliver, der 2015 als Der Bachelor für Gesprächsstoff sorgte, und Sara, bekannt aus Formaten wie Germany's Next Topmodel, haben sich immer wieder als keine Kinder von Traurigkeit gezeigt, wenn es um öffentlich ausgetragene Auseinandersetzungen geht. Hinter der Fassade von bissigen Kommentaren stecken jedoch auch durchaus spannende Karrieren: Während Oliver als Coach tätig ist, engagiert sich Sara immer wieder für Themen wie Gleichberechtigung und Frauenrechte.

Collage: ActionPress / Thomas Burg, Instagram / sarakulka_ Collage: Oliver Sanne und Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Juni 2023