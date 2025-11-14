Hati Suarez wehrt sich gegen rassistische Anfeindungen

Hati Suarez hat sich mit einer eindringlichen Botschaft an ihre Fans gewandt. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass kürzlich veröffentlichte Aufnahmen von einer privaten Feier in Serbien zu einer Welle von Anfeindungen geführt haben. Dabei hätten einige Personen abwertende und rassistische Kommentare über ihre Herkunft geäußert. "Es werden Dinge über mich gesagt, die nicht nur falsch, sondern auch rassistisch und verletzend sind", schrieb Hati auf Instagram. Besonders schmerze sie, dass auch Menschen aus der Reality-Szene zu den Verbreitern solcher Inhalte gehörten.

Im Zentrum der Vorwürfe stehen Spekulationen über ihre Wurzeln. Es kursiert die Behauptung, Hati gehöre zu Sinti und Roma. Die Influencerin stellt dazu klar: Ihr verstorbener Vater stamme aus Brasilien, ihre Mutter sei Serbin. "Ich bin stolz auf die Menschen, die mich umgeben und auf die Vielfalt, die meine Familie ausmacht", schrieb Hati in ihrem Online-Statement. Die abwertenden Kommentare nennt sie "widerlich" und "absolut inakzeptabel". Besonders bitter für sie: Auch Personen aus der Reality-Szene sollen aufgesprungen sein. "Einige haben mich in ihren Storys abgewertet oder meine Art mit Sinti und Roma verglichen und die Storys dann schnell wieder gelöscht", erklärte sie in ihrem Post. Hati betont, dass nicht nur Unwahrheiten über sie verbreitet würden, sondern dass der Tonfall selbst verletzend sei.

Hati ist durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten einem breiten Publikum bekannt geworden und hat sich in der Vergangenheit stets als Kämpferin für ihre Werte gezeigt. Die jüngsten Ereignisse brachten sie allerdings dazu, erneut über ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus zu sprechen. Auf Instagram und anderen Plattformen tauscht sie sich regelmäßig mit ihren Fans aus und gewährt dabei auch private Einblicke in ihr Leben. Die enge Bindung zu ihrer Familie und ihre Herkunft waren dabei immer wieder ein Thema, auf das sie sehr offen einging.

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Hati Suarez vor Fame Fighting 3

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar