"Ich bin kritikfähig": Hati Suarez liebt auch ihre Hater

Hati Suarez sorgt aktuell durch ihre Teilnahme an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love für Gesprächsstoff. Im Promiflash-Interview äußert sich der Reality-TV-Star über die oftmals rauen Töne, die sie im Netz begleiten. "Tatsächlich liebe ich meine Hater. Ohne Hater wären wir Realitystars gar nichts – jeder Einzelne von uns", erklärte sie mit einer überraschend gelassenen Einstellung gegenüber Kritik. Doch bei Beleidigungen und sogar Morddrohungen zieht die kontroverse TV-Persönlichkeit eine klare Linie. "Ich bin kritikfähig, jedoch sollten solche Dinge unterlassen werden", macht sie unmissverständlich deutlich.

Hati hat im Laufe ihrer medialen Karriere einen pragmatischen Umgang mit Hass entwickelt. Bereits seit ihrem 14. Lebensjahr sei sie den negativen Seiten des Internets ausgesetzt gewesen, berichtete sie weiter im Interview. Damals, angestoßen durch ihre Aktivitäten auf der Plattform Snapchat, erlebte sie zum ersten Mal diese Schattenseiten der Öffentlichkeit. Doch statt sich von Hassnachrichten entmutigen zu lassen, hat sie eine für viele ungewöhnliche Strategie entwickelt – sie versucht, ihre Kritiker anzurufen, um direkte Gespräche zu führen. "Ich rufe die Hater dann auch an, um klarzustellen, was das denn soll, warum die das machen, und guess what? Keiner geht ran", schilderte sie ihre bisherigen Erfahrungen.

Abseits des Hate-Managements gibt sich Hati auch in anderen Bereichen ihres Lebens selbstbewusst und konsequent. Die Reality-Darstellerin ist bekannt für ihre direkte Art und hat sich schnell durch ihre polarisierenden Auftritte einen Namen gemacht. Während ihre Fans sie für ihre offene Art feiern, spaltet sie bei anderen die Meinungen. Doch genau diese Mischung aus entwaffnendem Humor und klarer Kante scheint das Erfolgsrezept von Hati zu sein. "Ich habe immer mein Ding gemacht", verriet sie im Interview und unterstrich damit ihr Motto, das sie trotz Kritik und Widerständen weiter antreibt.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

RTLZWEI Hati Suarez, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin in Staffel sechs

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Influencerin

