Will Hati Suarez noch mal zu "Germany Shore" zurückkehren?

Hati Suarez, bekannt aus dem Reality-Format Germany Shore, polarisiert aktuell an allen Reality-TV-Ecken und Enden: sei es mit ihrer viel diskutierten Spuck-Attacke auf Jennifer Iglesias (27) vor Fame Fighting oder mit ihrer Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love. Nun hat die TV-Beauty mit brasilianischen und bosnischen Wurzeln im Gespräch mit Promiflash über ihre mögliche Shore-Rückkehr gesprochen und dabei Erwartungen gedämpft. "Bei 'Germany Shore' sehe ich mich nur noch als Special Guest oder als Traveler", erklärte Hati.

Die Zeiten, in denen sie sich voll und ganz der Partyszene hingab, gehören für sie der Vergangenheit an. Stattdessen legt Hati nun den Fokus auf einen gesünderen Lebensstil: "Ich bin jetzt einfach auf Fitness, ich boxe, ich trinke nicht mehr so viel und ich achte auf meine Gesundheit." Die Show, die Hati einst zu größerer Bekanntheit verhalf, bleibt dennoch ein wichtiger Teil ihres Lebens. "'Germany Shore' wird immer in meinem Herzen bleiben", räumte sie ein. Für eine vollständige Rückkehr in das Format sieht sich die Reality-Darstellerin jedoch nicht mehr gewappnet. Zwei Wochen Dauerparty, wie sie im Rahmen der Aufzeichnungen üblich sind, seien für Hati mittlerweile einfach zu anstrengend.

Dennoch ist sie überzeugt, dass sie als Gast oder Gelegenheitsreisende in der Sendung genauso für Aufsehen sorgen könnte wie zu ihren aktiven Zeiten. Abseits von "Germany Shore" hat sich Hati in eine neue Richtung entwickelt. Ihre Leidenschaft fürs Boxen und ihr Engagement für einen gesünderen Lebensstil haben ihr Leben verändert. Die Zuschauer kennen sie allerdings weiterhin als energiegeladene und charismatische Persönlichkeit. "Mit mir kann man immer Spaß haben. Ich bin auch eine, die Krawall machen kann. Ich bin eine, mit der man feiern kann, mit der man lachen kann, mit der man weinen kann", stellte sie im Interview klar und zeigte damit, dass sie ihren Entertainment-Faktor keineswegs verloren hat.

Imago Hati Suarez bei Fame Fighting 3, 2025

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

RTL / Frank Beer Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025