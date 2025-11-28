Klage gegen Ex: Jennifer Iglesias gibt Gerichtstermin-Update

Jennifer Iglesias (27) meldete sich nach einem Gerichtstermin in Frankfurt bei ihren Followern und gibt ein privates Update. In seiner Instagram-Story zeigte der Reality-TV-Star eine Ladung zum Termin am Landgericht Frankfurt für den 27. November. Dazu erklärte Jennifer, der Termin habe sich gegen ihren Ex gerichtet, ohne einen Namen zu nennen. "Für die, die es halbwegs mitbekommen haben: Gestern fand der Gerichtstermin gegen meinen Ex statt, da ich ihn angeklagt habe und eine einstweilige Verfügung beantragt habe", behauptete sie. Das Verfahren sei aus ihrer Sicht positiv verlaufen, ein ausführliches Statement kündigte sie für einen späteren Zeitpunkt an.

Jennifer erklärte, dass sie bewusst Stillschweigen zu der Angelegenheit gewahrt habe, um das Verfahren nicht zu gefährden. "Ich war die ganze Zeit ruhig und habe mich bewusst auf Social Media zum Thema zurückgehalten, weil ich wusste, dass meine Anwälte dran sind und dieses Thema ein für alle Mal beenden werden", merkte sie an. Ihre Erleichterung über den Ausgang des Gerichtsprozesses und den Abschluss mit der belastenden Situation war in ihren Worten deutlich spürbar. "Bin dann einfach froh, dass ich endlich komplett mit dieser Thematik und dieser ekeligen Person abschließen kann", schrieb sie abschließend.

Auch wenn Jennifer keinen Namen nannte, sorgten mehrfache Auseinandersetzungen mit ihrem früheren Partner Nico Nizou zuletzt für Aufsehen. Denn in den vergangenen Monaten hatten die beiden Reality-TV-Stars immer wieder öffentlich über ihre frühere Beziehung und die Trennung gestritten. Besonders bei Prominent getrennt sorgten ihre Auseinandersetzungen für Aufsehen. Nico warf Jennifer damals öffentlich vor, sie habe ihn mit einem anderen Mann betrogen und präsentierte sogar ein Foto im Netz. Jennifer und Nico lernten sich 2022 bei Love Island kennen – und gewannen die Show sogar. Nur wenige Monate später beendeten sie ihre Beziehung wieder.

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025