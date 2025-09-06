Ariana Grande gibt Vorgeschmack auf neuen "Wicked"-Song

Ariana Grande (32) hat ihre Fans mit einem neuen Teaser für die Fortsetzung des Musicals "Wicked: For Good" begeistert. Die 32-jährige Sängerin gab auf Instagram einen Einblick in ihre Rolle als Glinda und sang einen bisher unbekannten Song mit den Worten "good good good", während sie von Tänzern in blauen Anzügen und pinken Shirts umgeben war. Dieser musikalische Vorgeschmack hat viele Fans emotional aufgewühlt, da die Szene weder im Bühnenstück enthalten ist noch der Song bekannt vorkommt. In dem Teaser trifft auch Cynthia Erivo (38) als Elphaba wieder auf Glinda, und es deutet sich im Clip eine gewisse Spannung mit Glindas Freund, Prinz Fiyero, gespielt von Jonathan Bailey (37), an.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von gleich zwei neuen Songs im Film erklärte der ursprüngliche "Wicked"-Komponist Stephen Schwartz, dass sich die Lieder organisch in die Handlung einfügen. Doch nicht nur der Film sorgt derzeit für Aufregung: Nach einer siebenjährigen Pause kehrt Ariana auch auf die Bühne zurück und kündigte ihre lang ersehnte Welttournee an. Die "Eternal Sunshine"-Tour wird im November 2026 mit mehreren großen Shows in Nordamerika starten, bevor Ariana für eine beeindruckende fünftägige Residenz nach London reist.

Ariana betonte, dass die Musik trotz ihrer wachsenden Schauspielkarriere ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens bleibt. In einem Interview mit Variety im letzten Jahr hatte sie noch gesagt, dass sie sich zunächst auf die Schauspielerei konzentrieren wolle. Doch jetzt zeigt sich die Pop-Ikone glücklich über die Rückkehr zur Musik und den bevorstehenden Tourstart. Auf Instagram zeigt sie sich dankbar und inspiriert – und freut sich, dass Musik auch weiterhin ein großer Teil ihrer Karriere bleibt. Die Fans können sich also auf eine spannende Zeit mit neuen Projekten von Ariana freuen.

Getty Images Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, November 2024

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018