Ariana Grande lebt eine Woche lang im "Wicked"-Kostüm

Ariana Grande (32) hat ihre Fans auf Instagram wieder einmal verzaubert. Die Sängerin und Schauspielerin, die aktuell in der Rolle der Glinda in der Verfilmung des Musicals "Wicked" zu sehen ist, teilte ein Spiegel-Selfie von sich, auf dem sie ein ikonisches Kleidungsstück trägt: eine weiße und babyrosa Strickjacke aus Glindas Garderobe. "Habe die ganze Woche in G's Strickjacke gelebt", schrieb Ariana dazu und setzte einen Hinweis auf ihre Filmrolle mit der Emoji-Darstellung einer Seifenblase. Das Bild wurde am Donnerstag, den 25. September, in ihrer Instagram-Story veröffentlicht.

Ariana scheint die Verwandlung zur guten Hexe Glinda auch abseits der Dreharbeiten zu genießen. Bereits auf der Pressetour für den ersten Teil des Films im vergangenen Jahr fielen sie und ihre Kollegin Cynthia Erivo (38), die die Rolle der Elphaba spielt, mit auffälligen und thematisch abgestimmten Outfits auf. Der zweite Teil, "Wicked: For Good", kommt am 21. November 2025 in die Kinos, und der kürzlich veröffentlichte Trailer verspricht eine packende Fortsetzung. Neben den intensiven Charakterkonflikten liefern die Hauptdarstellerinnen auch dieses Mal musikalische Highlights, wie etwa Glindas "Thank Goodness" oder Elphabas "No Good Deed".

Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Ariana und Cynthia erstreckt sich auch jenseits des Filmsets. Beide stehen mit lebhaften und auffälligen Outfits seit Langem im Fokus. Cynthia schwärmte in einem Interview mit dem Magazin People von ihrem Stylisten-Team, das auch 2024 während der ersten Promotiontour für "Wicked" herausragende Looks kreierte. Diese Outfits seien nicht nur kreativ, sondern stets mit Bedacht und Liebe zum Detail zusammengestellt. "Wir halten uns gegenseitig auf Trab", scherzte Cynthia und gab den Fans einen Vorgeschmack auf die nächste Pressetour, die mit Sicherheit ebenso beeindruckend sein wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025