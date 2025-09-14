Ariana Grande geschockt vom Wucherpreis für ihre Tickets

Nachdem Ariana Grande (32) ihre "Eternal Sunshine Tour" angekündigt hatte, waren die Tickets innerhalb von Minuten nach Verkaufsstart am 9. September restlos ausverkauft. Die Sängerin steht nach einer siebenjährigen Konzertpause vor einem triumphalen Comeback, das ab Juni 2026 über 30 Konzerte in den USA, Kanada und Großbritannien umfassen wird. Doch die Freude vieler Fans wich schnell dem Frust, als bekannt wurde, dass Reseller die Tickets zu astronomischen Preisen weiterverkaufen – teilweise für mehr als 38.000 Euro. "Mich stört das natürlich unglaublich", schrieb Ariana auf Instagram und versprach ihren Fans, an einer Lösung zu arbeiten.

Ariana betonte weiter, dass sie und ihr Team jede freie Minute nutzen, um diesen Wucher zu bekämpfen: "Es liegt uns sehr am Herzen, eine Lösung zu finden. Ich hoffe, wir schaffen es, mehr Tickets direkt in die Hände der Fans zu bekommen." Problematische Ticket-Wiederverkäufe stellen momentan viele Musiker vor Herausforderungen, darunter auch Bands wie Oasis und Radiohead, die das System als "ausbeuterisch" kritisierten.

Die bevorstehende "Eternal Sunshine Tour" markiert Arianas Rückkehr auf die ganz große Bühne. Zwischen ihren letzten Tourneen und dieser aktuellen Ankündigung hat sich die Grammy-Preisträgerin auf andere Projekte konzentriert, darunter auch Schauspielrollen und die Arbeit an ihrem Studioalbum "Eternal Sunshine", das Anfang 2024 erschien. Das Album hat bereits für viel Begeisterung gesorgt und kürzlich bei den MTV Video Music Awards in der Kategorie "Best Pop" gewonnen. Fans sind überglücklich, Ariana endlich live erleben zu können, und trotz der Ticketproblematik bleibt die Vorfreude auf die kommenden Auftritte groß.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

