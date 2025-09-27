Josh Allen unterstützt Hailee Steinfeld bei Schauspielerei

Josh Allen (29) und Hailee Steinfeld (28) sind ein eingespieltes Team. Nicht nur, dass die Schauspielerin ihren Mann regelmäßig bei den NFL-Spielen auf der Tribüne unterstützt – auch der Football-Profi steht absolut hinter seiner Liebsten. In einem Interview in der "Pat McAfee Show" erzählt Josh, dass er Hailee bei der Vorbereitung auf eine Rolle immer helfe, wo er könne. Dabei habe sie das eigentlich gar nicht nötig: "Sie liest alle ihre Drehbücher selbst. Sie gibt mir dazu immer ein paar Updates, aber an einem gewissen Punkt legen wir los und improvisieren ein bisschen. Das macht ziemlich viel Spaß." Von Hailees Arbeit sei er aber mehr als beeindruckt: "Meine Frau ist einfach großartig!"

Josh und Hailee sind seit Anfang Juni verheiratet und der Sportler scheint das Eheleben richtig zu genießen. Im Podcast "Fitz & Whit" plauderte er ein wenig darüber, was sich mit der Hochzeit für ihn verändert hat: "Es ist ehrlich gesagt das Beste. Ich genieße es wirklich und ich liebe es. Ich finde, es gibt viel Freiheit, und wir werden immer in der Honeymoon-Phase bleiben." Seine Hailee sei ein "verdammter Rockstar" und er liebe sie sehr. Vor allem ihren Umgang mit dem Rampenlicht bewundere Josh sehr: "Ich weiß nicht, wie sie [mit dem Ruhm] umgeht, aber sie schafft es!"

Die beiden sind eines der NFL-Traumpaare. Ihre Hochzeit fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Tag der Trauung selbst erwischten aber einige Paparazzi das Brautpaar während der Zeremonie in Kalifornien. Wenige Tage danach schwärmte Josh bei einer Pressekonferenz seiner Buffalo Bills von dem großen Tag, als er nach den Highlights seiner Off-Season gefragt wurde: "Es gab viele große Momente, aber keiner war so schön wie die Hochzeit mit meiner besten Freundin." Hailee zu heiraten sei eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen, und er sei sicher, dass es die richtige war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / griffinsteinfeld Josh Allen, Hailee Steinfeld und ihr Bruder Griffin Steinfeld

Anzeige Anzeige

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag