Inspiriert von Taylor Swift: Roland Kaiser erobert die Kinos

Roland Kaiser (73) geht einen neuen Weg und bringt seine Musik auf die große Leinwand. Ab dem 21. Oktober ist sein persönlicher Musikfilm "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" in den Kinos zu sehen. Der Film, der während seiner Stadion-Tournee in der ausverkauften "Red Bull Arena" in Leipzig gedreht wurde, zeigt nicht nur sein Konzert, sondern gewährt auch Einblicke hinter die Kulissen. Zu Bild meinte der Sänger: "Es ist eine große Ehre und macht mich unheimlich glücklich und zufrieden." Für Roland ist dieser Kinofilm ein weiterer Höhepunkt seiner eindrucksvollen Karriere. Am Donnerstag feierte der Film in seiner Heimatstadt Münster Premiere, und der Musiker wurde von seiner Familie dabei begleitet.

Der Film ist eine Hommage an sein beeindruckendes Leben, das von Bescheidenheit und Willenskraft geprägt ist. Im Gespräch mit dem Medium sagte Roland: "Inzwischen machen viele Künstler aus Amerika ihren eigenen Musikfilm. Taylor Swift war ja auch gerade im Kino. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Auch Motivation, immer noch besser zu werden in meiner Arbeit. Ich mache auf jeden Fall weiter." Taylor zeigte kürzlich zu ihrem zwölften Studioalbum den Film "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" mit dem Video "The Fate of Ophelia" und exklusivem Making-of-Material. Auch Weggefährten kommen zu Wort: Musikkollegin Maite Kelly (45) sagt im Film anspielend auf Höhen und Tiefen seiner Karriere: "Ich habe alles von ihm gelernt."

Roland ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Seine warme Stimme und seine emotionalen Texte haben Generationen begleitet. Besonders seinen Fans ist er dankbar und betont immer wieder, wie wichtig sie für ihn sind. "Ohne mein Publikum wäre das alles nicht möglich", sagte er im Gespräch mit Bild. Diese Dankbarkeit spiegelt sich auch in seiner Arbeit wider. Privat verbringt der Entertainer gern Zeit mit seiner Familie. Vor wenigen Wochen war er in den Schlagzeilen, weil er sich nach einem prall gefüllten Jahr eine Auszeit auf einer Flusskreuzfahrt gönnte. Mit seiner Frau Silvia reiste er damals gemütlich die Donau entlang bis zum Schwarzen Meer und gewann Distanz vom stressigen Musikerleben.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Taylor Swift und Roland Kaiser

ActionPress Roland Kaiser und Maite Kelly

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024