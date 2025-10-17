Nach Disstrack: Juliano Fernandez bringt bald ein Album raus

Juliano Fernandez, bekannt aus der Welt des Reality-TVs, hat große Pläne für seine musikalische Karriere. Im Promiflash-Interview verriet der Realitystar jetzt, dass er sein erstes Album veröffentlichen wird. Den Startschuss für die Promophase gibt es am Freitag, den 17. Oktober, mit dem Release eines neuen Songs. Im Gespräch zeigte sich Juliano begeistert über die bevorstehenden Projekte: "Ich plane ein ganzes Album. Ich gehe jetzt mit meinem ersten Song in die Promophase und dann kommt ein ganzes Album."

Der Musiker machte deutlich, dass die Musik nun sein Hauptaugenmerk sein wird. "Musikalisch starte ich jetzt richtig durch. Da liegt auch der Fokus drauf", erzählt Juliano im Interview. Doch er will nicht allein auftreten: Große Namen sollen sein Debüt-Album bereichern. Er verspricht "brutale Features und geile andere Gäste", ohne dabei jedoch konkrete Details oder Namen zu nennen. Es scheint, als dürften sich die Fans des Realitystars auf ein spannendes musikalisches Projekt freuen.

Bekannt wurde Juliano vor allem durch sein Leben vor den Kameras in der Reality-TV-Szene, doch die Musik war offenbar schon länger ein Teil seiner Pläne. Bereits vor etwa zwei Jahren wagte er den Sprung in die Branche und veröffentlichte den Song "Assi aber geil", der für einige Aufmerksamkeit sorgte. Nun startet er den nächsten Schritt in seiner Karriere und zeigt sich fest entschlossen, in der Musikszene Fuß zu fassen. Demnächst wird er zudem bei Fame Fighting gegen Tobias Pietrek antreten und sein Geschick im Ring unter Beweis stellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024