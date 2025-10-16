Vor Kampf: Juliano Fernandez veröffentlicht Tobi-Disstrack

Juliano Fernandez steht vor einem weiteren Showdown im Ring: Am Samstag, den 18. Oktober, wird der Realitystar bei Fame Fighting gegen Tobias Pietrek antreten. Nachdem er im vergangenen Jahr eine Niederlage gegen den ehemaligen Love Island-Kandidaten einstecken musste, setzt er nun auf eine neue Strategie. Bereits morgen, einen Tag vor dem Rückkampf, wird der ehemalige Prominent getrennt-Star einen Disstrack veröffentlichen: "Könnt ihr am 17. Oktober hören, weil da kommt nämlich endlich mein Disstrack raus, auf den [Tobi] seit einem Jahr wartet", kündigte er im Interview mit Promiflash an.

Es scheint, als wolle Juliano nicht nur körperlich, sondern auch verbal Stärke beweisen. Der Track soll laut seinem Schöpfer voller "Kampfansagen" stecken. Für den Ex von Sandra Janina (26) ist die Single nämlich mehr als nur Promo – sie markiert die Revanche im Vorfeld. Der Track soll den Ton für das Duell setzen – bleibt abzuwarten, ob sich sein Gegner Tobias davon beeindrucken lässt. Zu der Disstrack-Ankündigung hat er sich noch nicht geäußert, wird aber sicher gespannt auf die musikalische Herausforderung warten.

Dafür richtete Tobias aber bereits auf der Pressekonferenz am vergangenen Samstag deutliche Worte an seinen Rivalen: "Juliano, nach diesem zweiten Kampf, nach diesem Rückkampf, wirst du deine Boxkarriere sowas von an den Nagel hängen. Du wirst nie wieder bei Fame Fighting eingeladen. Auf Wiedersehen." Der Realitystar zeigte sich in dem Gespräch außerdem unbeeindruckt von dem bevorstehenden Rückkampf. "Ich will lieber Taten sprechen lassen, als ein großes Maul zu haben", erklärte er anschließend im Gespräch mit Promiflash. An seiner Gelassenheit ließ er keinen Zweifel: Er verspüre keinen besonderen Druck und setzt weiter auf hartes Training und Konzentration.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3