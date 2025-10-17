Königspaar von Schweden schmeißt Dinnerparty fast alleine

Glanz im Ballsaal, aber eine überraschend kleine Runde: Königin Silvia (81) und König Carl Gustaf (79) laden zum traditionellen Sverigemiddag in den prunkvollen Festsaal des Stockholmer Schlosses. Geehrt werden Menschen, die sich regional oder national um Schweden verdient gemacht haben. An der Seite des Königspaares steht nur Prinz Carl Philip (46). Weitere bekannte Gesichter der Royals fehlen diesmal. Die Gastgeber empfangen also fast allein – bei einem Abend, der sonst von viel königlicher Präsenz lebt.

Hintergrund der schmalen royalen Delegation: Sofia (40), die Ehefrau von Carl Philip, setzt nach der Geburt von Tochter Ines ihre Babypause fort. Sie hatte diese zuletzt zwar für einzelne Auftritte unterbrochen, bleibt dem Schweden-Dinner jedoch fern. Ein Wiedersehen ist schon terminiert: Am 23. Oktober besucht Sofia die Eröffnung der Ausstellung "Hatt Couture – königliche Hutmode in der Königlichen Waffenkammer" in Stockholm, ihr erster Solo-Termin ohne Carl Philip. Auch das Kronprinzessinnenpaar fehlt: Victoria (48) und Daniel (52) sind auf Asienreise und nach Stationen in Japan aktuell in Südkorea unterwegs. Zudem bleibt Prinzessin Madeleine (43) dem Abend fern. Sie präsentierte zuletzt in München ihre eigene Pflegemarke. Wegen ihrer Abwesenheit wird auch Chris O'Neill (51) nicht erwartet, bestätigte der Palast über kungahuset.se.

Die familiäre Zurückhaltung bei diesem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis ist ungewöhnlich, aber nicht vollkommen ohne Kontext. Silvia und Carl Gustaf sind seit ihrer Hochzeit 1976 das Herzstück der schwedischen Monarchie und übernahmen immer eine Vorbildfunktion. Doch auch die königlichen Kinder haben inzwischen ihre eigenen Familien und Verpflichtungen. Besonders Sofia und Madeleine stehen mit kleinen Kindern vor ganz eigenen Herausforderungen, während Victoria und Daniel durch ihre Aufgaben als Thronfolgerpaar oft weltweit unterwegs sind. Für das Königspaar bedeutet dies eine eher ruhige und intime Atmosphäre bei diesem ansonsten glanzvollen Event.

Clément Morin/The Royal Court of Sweden Königin Silvia von Schweden

PPE / ActionPress Die schwedische Königsfamilie mit König Felipe und Königin Letizia

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf, schwedische Royals