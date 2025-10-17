Wird Voldemort in "Harry Potter"-Serie von Frau gespielt?

Die neue Harry Potter-Serie befindet sich bereits mitten in der Produktion. Die altbekannten und geliebten Figuren werden dabei völlig neu besetzt – und die Produzenten könnten beim Hauptantagonisten Lord Voldemort eine Casting-Entscheidung treffen, die für Diskussionen sorgt. Ein Hollywood-Insider heizt aktuell auf der Social-Media-Plattform Patreon ordentlich die Gerüchteküche an, indem er behauptet, für die Rolle des Dunklen Lords werden nicht nur Männer, sondern auch Frauen in Betracht gezogen. Im Netz wurde dieses Gerücht schnell aufgegriffen und die Fans spekulieren fleißig, welche Schauspielerin für die Rolle infrage kommt. Ein Name, der unter anderem bei Instagram sehr häufig fiel, war Gwendoline Christie (46). Die Game of Thrones-Darstellerin scheint bei den "Harry Potter"-Fans eine gute Wahl zu sein.

Gwendoline ist tatsächlich eine Schauspielerin, die schon häufiger in besonderen Charakteren überzeugte. In "Game of Thrones" begeisterte sie als unbestechliche und rechtschaffende Ritterin Brienne von Tarth und auch in der Netflix-Serie Wednesday wurde sie als Schulleiterin Larissa Weems als Highlight gefeiert. Offizielle Infos zum Casting für die Neuauflage von "Harry Potter" gibt es derzeit allerdings noch nicht. Dass die Macher der Serie in manchen Dingen neue Wege beschreiten wollen, bewiesen sie aber schon bei anderen Entscheidungen für die Besetzung: Als düsterer Professor Snape wurde der schwarze Schauspieler Paapa Essiedu gecastet, der nun in die Fußstapfen von Alan Rickman (†69) tritt.

Für die Rolle des Lord Voldemort wurden schon mehrere große Namen in Betracht gezogen. Darunter auch Cillian Murphy (49). Der Hollywoodstar wurde schon als heißer Favorit gehandelt – im Podcast "Happy Sad Confused" hakte die Moderation mal nach. "Nein, ich mache da nicht mit", stellte Cillian klar. Seine Kinder hätten ihm die Gerüchte schon gezeigt, an den Spekulationen sei aber nichts dran. Auch wenn er nicht selbst in der Serie mitspielen wird, drückt der Peaky Blinders-Darsteller demjenigen die Daumen, der Lord Voldemort spielen wird. Immerhin sei der Vorgänger Ralph Fiennes (62): "Es ist wirklich schwer, etwas nachzumachen, das Ralph Fiennes getan hat. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende."

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige

Getty Images / Stuart C. Wilson Gwendoline Christie beim "Star Wars: The Last Jedi"-Fototermin 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024