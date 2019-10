Was für süße Geburtstagsgrüße an die BFF! Behati Prinsloo (31) und Candice Swanepoel (31) sind schon seit Jahren ein Herz und eine Seele: Seit 2008 arbeiten die Models gleichzeitig als Laufsteg-Engel für das Dessous-Label Victoria's Secret – dass die beiden aber eine weitaus engere Beziehung zueinander haben als gewöhnliche Kolleginnen, beweisen sie mit regelmäßigen Freitzeitfotos zu zweit und freundschaftlichen Küsschen auf roten Teppichen. Kein Wunder also, dass Behati Candice am 20. Oktober besonders herzlich zum Geburtstag gratuliert hat!

Dieser Post auf dem Instagram-Account von Adam Levines (40) Ehefrau kommt sichtlich von Herzen: Auf dem Bild umarmt sie das Geburtstagskind hinter den Kulissen der Victoria's Secret Fashion Show 2018. In der Bildunterschrift der 31-Jährigen steht: "Meine Frau wurde heute geboren."

In ihrer Instagram-Story geht ihre platonische Liebeserklärung an Candice sogar noch weiter: "Herzlichen Glückwunsch an mein Ein und Alles. Ich liebe dich, meine afrikanische Schwester." Während Behati aus Namibia stammt, ist Candice gebürtige Südafrikanerin – der Kontinent ihrer Herkunft ist nur eine der vielen Gemeinsamkeiten, die die Zweifach-Mamas zelebrieren.

Getty Images Candice Swanepoel und Behati Prinsloo bei der Victoria's Secret Fashion Show 2015

Getty Images Candice Swanepoel und Behati Prinsloo bei der Met Gala 2015

Getty Images Candice Swanepoel und Behati Prinsloo bei der Victoria's Secret Fashion Show 2014

