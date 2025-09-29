Matthew Lillard träumt von schwuler Rom-Com mit Tom Cruise

Matthew Lillard (55), der 1996 als Stu Macher in dem Film "Scream" berühmt wurde, hat Großes vor: Er träumt von einer schwulen Romanze auf der Leinwand – an seiner Seite niemand Geringeres als Tom Cruise (63). Im Gespräch mit Us Weekly verriet der Schauspieler, dass er bereit für seine "Rom-Com-Ära" sei: "Ich bin bereit, der Junge zu sein, der Liebe braucht." Auch Gillian Anderson (57) käme für ihn als Filmpartnerin infrage, doch für eine LGBTQ+-Geschichte mit Tom hat er klare Vorstellungen. "Ich denke, die Welt braucht einen Blockbuster mit zwei schönen Männern oder zwei fantastisch attraktiven Frauen", philosophierte Matthew. Augenzwinkernd fügte er aber hinzu, dass er vorher noch an seinen Bauchmuskeln arbeiten müsse.

Abgesehen von seinen Romantik-Plänen kann sich Matthew nicht über mangelnde Projekte in der Film- und Fernsehbranche beklagen. Während die Industrie zuletzt unter den Doppelstreiks vieler Schauspieler und Drehbuchautoren litt, hat der Scream-Star alle Hände voll zu tun. Er deutete an, bereits an "Scream 7", "Five Nights at Freddy's 2" und einer neuen "Carrie"-Miniserie beteiligt zu sein, und erwähnte außerdem einen frischen Pilotfilm für eine "Scooby-Doo"-Zeichentrickserie. Vor allem die Rolle des Shaggy aus der 2002er-Version des Films sei für ihn ein ganz besonderer Meilenstein gewesen, wie er augenzwinkernd anmerkte: "Ich hatte definitiv das Glück, im Laufe meiner Karriere viele wirklich lustige Dinge zu machen." Der Film sei "eine Legende in Minivans auf der ganzen Welt", scherzte der Schauspieler.

Privat zeigt sich Matthew recht bodenständig und dankbar für all die wegweisenden Meilensteine im Laufe seiner Karriere. Er spricht offen über die Bedeutung von Gesundheit und Vorsorge, gerade für Menschen ab 45. "Wenn Sie 45 Jahre oder älter sind und eine ärztliche Empfehlung haben, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass es toll ist, weil es Ängste beseitigt." Bereits in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "Cologuard", das nicht-invasive Stuhltests für die Früherkennung von Dickdarm- und Mastdarmkrebs macht, teilte er seine positiven Erfahrungen: Die Nutzung des Tests nehme die Angst und helfe dabei, Leben zu retten, erklärte er. Mit dieser Einstellung geht er auch seine Hollywoodkarriere an: "Wenn ich jetzt die Zielgerade entlanglaufe, dann war es eine gute und lange Reise. Ich bin glücklich."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Photo by LAURENT HOU/Hans Lucas/AFP via Getty Images Matthew Lillard und Tom Cruise lächeln, Collage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Matthew Lillard im November 2021

Anzeige