Cosimo Citiolo vs. Ehrenmannrius: Er gewinnt im Wrestling

In der Rudolf Weber Arena in Oberhausen fliegen wieder die Fäuste. Ehrenmannrius (25) und Cosimo Citiolo (44) treten bei "The Ultimate Hype" in einem Wrestlingkampf gegeneinander an. Unterstützt werden sie dabei jeweils von einem Profi. Der Checker vom Necker ringt an der Seite von Pascal Spalter (35), während Ehrenmannrius von Axel Tischer unterstützt wird. Marius setzt sein ganzes Gewicht ein, um den Realitystar in die Knie zu zwingen. Dem Social-Media-Star gelingt es sogar, Pascal auf seine Schultern zu nehmen. Cosimo revanchiert sich, indem er Marius seinen nackten Po ins Gesicht hält. Am Ende gewinnen Marius und Axel dank einer besonders fiesen Attacke mit einem Klappstuhl und eines Bodyslams des Schwergewichts.

Bereits während der Pressekonferenz vor dem Box-Event flogen zwischen den beiden Kampfsportneulingen die Fetzen. Während des Face-offs tätschelte der Italiener seinem Gegenüber die Wange, woraufhin der Influencer auf ihn losging. Auch verbal sparten sie sich die Auseinandersetzungen nicht. Cosimo erklärte, dass er ja aufgrund seines Gegners nicht trainieren musste, und riss sich sein Shirt vom Leib. Der TikTok-Star blieb gelassen und verzehrte während der Veranstaltung einen Döner.

Abseits des turbulenten Lebens genießt Cosimo den Alltag mit seiner Frau Nathalie Gaus (34). Wie er RTL berichtete, zog das Paar im Sommer in eine neue Bleibe ein. Damit verließen sie ihre 40-Quadratmeter-Wohnung und verdoppelten ihre Wohnfläche. Der Umzug war dank der Sommerhitze schweißtreibend. "Ich finde den Umzug nicht stressig, aber voll anstrengend", verriet der 44-Jährige dem Sender.

Seven Sport / Pervin Inan-Sertta Cosimo Citolo und Ehrenmannrius

Instagram / ehrenmannrius Ehrenmannrius, "The 50"-Star

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

