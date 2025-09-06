Yvonne und ihr Peter schießen scharf gegen Cosimo Citiolo

Als Gäste bei der Premiere der Reality-TV-Show "The Power" gaben sich Yvonne Woelke (45) und ihr Partner Peter Klein (58) gewohnt unverblümt: Im Interview mit Promiflash erklärte Peter, dass er Cosimo Citiolo (44) den Sieg in der Show ganz und gar nicht gönnen würde, da dieser für ihn immer dieselbe, langweilige Show abliefere. Yvonne nickte fleißig und ergänzte, dass der "Checker vom Neckar" in einer inhaltlichen Endlosschleife gefangen sei: Wenn er nicht gerade seinen blanken Po in die Kamera halte, schwadroniere Cosimo im Wechsel über seine vermeintlichen Geldprobleme, seine Frau und seinen Beruf als Friseur – mehr käme dabei nicht rum.

Während Cosimo keine Unterstützung von ihnen erhält, haben Yvonne und Peter klare Favoriten in der Show gefunden: Lorik Bunjaku (29) und Matthias Mangiapane (41). Insbesondere Lorik sei ihnen ans Herz gewachsen, da sie bereits zusammen in einem anderen Format aufgetreten sind. "Lorik ist mega cool, mega nett", schwärmt Peter und betont, dass er dem jungen Mann den Erfolg von Herzen gönne. Auch Matthias erhält Lob, denn obwohl er sich oft umgänglich zeige und in vielen Formaten sein Bestes gegeben hat, sei ihm der ganz große Wurf bisher verwehrt geblieben.

Yvonne und Peter, selbst erfahrene Reality-TV-Stars, nutzen Gelegenheiten wie die Premiere von "The Power" gern, um offen über ihre Eindrücke von Kollegen zu sprechen. Peter, bekannt durch seine einstige Ehe mit Iris Klein (58), und Yvonne, die als Model und Schauspielerin über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft geworden ist, sind für ihre direkten Worte bekannt. Die dadurch ausgelösten Spannungen sorgen immer wieder für Zündstoff und zeigen, dass hinter den Kulissen der Wettbewerb oftmals sogar noch härter sein kann als vor der Kamera.

Collage: Panama Pictures / ActionPress, Instagram/cosimoofficial Collage: Peter Klein, Yvonne Woelke und Cosimo Citiolo

RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025