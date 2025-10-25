Daymian Weiß und Smilla verbringen jede Sekunde miteinander

Daymian Weiß und Smilla Eckerle sind überglücklich – seit einigen Monaten gehen die beiden Reality-TV-Stars gemeinsam durchs Leben. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Daymian nun aus, wie harmonisch ihre Beziehung ist. "Bei uns ist alles super. Wir sind sehr oft am Reisen und unterwegs. Wir machen sehr viel", schwärmte er. Dabei genießen die Turteltauben nicht nur ihre Freizeit zusammen, sondern auch ihre beruflichen Aktivitäten: "Das Schöne ist, dass wir unseren Job zusammen machen können und uns frei nehmen können, wann immer wir wollen."

Die beiden scheinen eine besonders intensive Beziehung zu führen, denn sie verbringen beinahe jede Wachsekunde miteinander. "Wir machen alles zusammen, arbeiten zusammen. Und das kann man nicht mit anderen Beziehungen vergleichen", erklärte Daymian weiter. Während andere Paare sich nur wenige Male in der Woche sehen, sehen sich Daymian und Smilla jeden Tag. Daymian merkt stolz an: "Das ist jetzt schon seit fast vier Monaten so und trotzdem lieben wir uns noch – das ist auch ein sehr gutes Zeichen."

Dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen können, liegt natürlich auch an der Flexibilität, die ihre Karriere im Reality-TV mit sich bringt. Diese gemeinsame Basis scheint die Verbindung der beiden TV-Stars nur noch zu stärken. Smilla, die sich besonders durch ihre offene und herzliche Art eine Fangemeinde aufgebaut hat, und Daymian, der vor allem für seinen Humor geschätzt wird, haben im Alltag einen dynamischen Rhythmus gefunden. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wohin ihre Reise sie in Zukunft noch führen wird – und das, wie es aussieht, stets Seite an Seite.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Reality-TV-Teilnehmer

