Daymian Weiß babysittet seine fünf Geschwister täglich

Daymian Weiß hat ein großes Herz für seine Familie. Der Realitystar kümmert sich täglich um seine fünf jüngeren Geschwister und übernimmt damit viel Verantwortung im Familienalltag. Windeln wechseln und frühes Aufstehen gehören für ihn zur Routine, wie er in einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet: "Ich babysitte wirklich jeden Tag, muss Windeln wechseln. Bei uns wird man morgens um 5 Uhr von den Kleinen geweckt."

Während der Dreharbeiten von Kampf der Realitystars Anfang des Jahres konnte sich Daymian eine kleine Auszeit vom familiären Trubel gönnen. "Das ist jetzt vielleicht auch mal wie Urlaub", schwärmte er vor dem Dreh. Trotzdem liebt er es, Teil einer großen Familie zu sein und für seine Geschwister da zu sein, wie er in seinem Statement andeutete.

Privat zeigt sich bei Daymian vor allem eines: Er ist ein Familienmensch, der Nähe und Verlässlichkeit schätzt. Seit einigen Monaten ist er mit Smilla Eckerle zusammen. Im Promiflash-Interview verriet er, wie glücklich die beiden sind: "Bei uns ist alles super. Wir sind sehr oft am Reisen und unterwegs. Wir machen sehr viel. Das Schöne ist, dass wir unseren Job zusammen machen können und uns frei nehmen können, wann immer wir wollen."

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Daymian Weiß, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Realitystars