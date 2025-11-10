"Germany Shore"-Frieden: Paulina und Juliano wurden Freunde

Seit Temptation Island V.I.P. 2021 lagen Juliano Fernandez und Paulina Ljubas (28) im Clinch. In der neuen Staffel Germany Shore trafen die beiden jetzt wieder aufeinander – und weil Juliano schon vor Paulinas Einzug über sie lästerte, hätte der Zoff einfach wieder hochkochen können. Doch dazu kam es nicht. Der Partysänger machte direkt reinen Tisch, und sie nahm es gelassen. "Ich rechne ihr aber hoch an, dass sie das Gespräch zu mir gesucht hat, in dem Moment, als sie in die Villa kam. Wir haben den Beef dann geklärt, ich hab ihr gesagt, wie ich über sie gesprochen habe, das hat sie völlig cool aufgenommen, und damit war der Beef für uns auch vom Tisch", erklärt Juliano gegenüber Promiflash. Mehr noch: Die beiden seien in der Show sogar Freunde geworden: "Wir haben uns seit diesem Moment bestens verstanden und sind auch gute Reality-Freunde geworden."

Allerdings gibt Juliano auch zu, dass er, als Paulina und ihr Tommy Pedroni (30) in die Villa zogen, wenig begeistert war. "Am Anfang hatte ich gar keinen Bock auf die beiden, weil ich wusste, dass es richtig viel Stress geben wird", meint er im Promiflash-Interview. Ihr Streit liege zwar schon lange zurück, sei aber nie geklärt worden: "Die OG-Fans wissen, dass Paulina und ich seit Jahren Stress haben und dass ich deshalb so gegen sie geschossen habe. Das fing damals bei 'Temptation Island V.I.P.' an – als sie mit Henrik und ich mit Sandra zusammen war. Seitdem haben wir uns weder gesehen noch ausgesprochen, und nur deshalb habe ich am Tisch so schlecht über sie geredet."

Für Paulina war die Sache aber zu dem Zeitpunkt schon erledigt, weshalb sie auch so entspannt bleiben konnte. Sie verriet Promiflash, dass sie sich gar nicht so wirklich was dabei gedacht habe, als Juliano ihr offenbarte, über sie gelästert zu haben. Unterm Strich sei ihr seine Offenheit aber lieber: "Ich fand es aber gut, dass er mir direkt offen ins Gesicht gesagt hat, was er da über mich geredet hat. Mit so was kann ich viel besser umgehen als hinterm Rücken." Ihr Fokus lag bei der Ankunft offenbar sowieso eher auf der nächsten Party, immerhin floss an dem Abend ordentlich Alkohol.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas, STAR-MEDIA Collage: Paulina Ljubas und Juliano Fernandez

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2024