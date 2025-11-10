Juliano teasert: "Germany Shore"-Zoff mit Nadja wird schlimm

In der neuen Staffel von Germany Shore ist bereits in Folge zwei ordentlich Zündstoff zu spüren: Juliano Fernandez und Nadja Großmann liefern sich eine hitzige Auseinandersetzung, die sogar handgreifliche Ausmaße annahm – zumindest gegenüber der Einrichtung. Als Auslöser diente ein Streit zwischen zwei Mitkandidaten, Elia und Honey, bei dem Juliano berichtete, Honey habe sich selbst als "H*rentochter" bezeichnet. Als Nadja daraufhin meinte, der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat hätte die Worte verdreht, gerieten die beiden Realitystars mächtig aneinander. Sein wiederholtes "Halt die Schnauze" brachte die derzeitige Promihof-Teilnehmerin endgültig auf die Palme, woraufhin sie aufstand und demonstrativ den Tisch umwarf.

Hinter den Kulissen wird die brisante Szene kontrovers diskutiert. Juliano erklärte im Nachhinein gegenüber Promiflash, dass er sich in der hitzigen Diskussion zu hundert Prozent sicher gewesen sei, die Wahrheit gesagt zu haben. "Nach der Ausstrahlung war ich echt tiefenentspannt", betonte er und fügte hinzu, dass Nadjas Verhalten seiner Meinung nach als übertrieben und unangebracht einzustufen sei. Der Konflikt ist offenbar jedoch noch lange nicht beigelegt, denn der Realitystar verriet bereits: "Das war aber nur ein Bruchteil der Streitigkeiten, die in den weiteren Folgen noch kommen werden. Der Streit zwischen Nadja und mir wird hochgradig eskalieren."

Doch nicht mit allen eckte der Ex von Sandra Janina (26) so in der Villa an. Mit Paulina Ljubas (28) begrub er überraschend das Kriegsbeil. Obwohl der Partysänger vor ihrem Einzug noch über sie gelästert hatte, kamen die beiden gleich zu Beginn ins Gespräch und klärten ihren Streit aus vergangenen Tagen. "Ich rechne ihr aber hoch an, dass sie das Gespräch zu mir gesucht hat, in dem Moment, als sie in die Villa kam. Wir haben den Beef dann geklärt, ich hab ihr gesagt, wie ich über sie gesprochen habe, das hat sie völlig cool aufgenommen, und damit war der Beef für uns auch vom Tisch", erzählte Juliano ebenfalls im Interview. Sogar Freundschaft sei daraus entstanden: "Wir haben uns seit diesem Moment bestens verstanden und sind auch gute Reality-Freunde geworden."

Paramount+ Pressebereich Collage: "Germany Shore"-Kandidaten Juliano Fernandez und Nadja Großmann 2025.

Paramount+ Pressebereich Honey, "Germany Shore"-Teilnehmerin 2025

Imago Paulina Ljubas beim Fame Fighting 3, 2025.