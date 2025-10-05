Fans belustigt: Promi-BB-Teilnehmer leiden schon an Hunger

Nach der ersten Nacht auf der Baustelle stehen den Bewohnern von Promi Big Brother nur die Grundnahrungsmittel zur Verfügung, darunter Dosen-Ravioli, Brot oder Harzer Käse. Doch die knappen Vorräte sorgen schon jetzt für Sorgenfalten – und knurrende Mägen. Der gewählte Bauleiter Michael Naseband (60) trägt die Verantwortung, wie das Essen unter den Promis verteilt wird, was bei der illustren Runde potenziellen Zündstoff birgt. Besonders Paco Herb und Andrej Mangold (38) knurren schnell die Mägen. Sarah-Jane Wollny (27) merkt an: "Wir wissen nicht, wann wir mehr bekommen."

Schnell kommt der Verdacht auf, dass sich der ein oder andere Star ohne Absprache an den Vorräten bedient hat. Die Befürchtungen der Bewohner führen schließlich zu einer Krisensitzung. "Wir haben das extra aufgeteilt. Ich fände es schön, wenn sich alle dran halten", versucht Laura Maria Lettgen der Gruppe einzubläuen. Im Netz sorgt der Hunger der Promis schon jetzt für Belustigung. "Die werden sich gegenseitig die Krümel vom Mund ablecken in den nächsten Tagen", scherzt ein User auf X. Ein anderer Zuschauer schreibt: "Keine 24 Stunden und schon gibt es Beef ums Brot."

Beim Einzug war die Stimmung unter den Kandidaten noch deutlich angenehmer. Nach und nach trafen die Stars auf der Baustelle ein und boten ein harmonisches Bild. Einzig die spärliche Behausung machte manchen Stars Sorgen. In diesem Jahr bewohnen die Teilnehmer einen Rohbau. Dixi-Klos, Plastikstühle und Baustellenromantik inklusive. Pinar Sevim scherzte bei diesem Anblick: "Ich komme mir vor wie bei Hornbach."

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn/Willi Weber Pinar Sevims Einzug bei "Promi Big Brother"