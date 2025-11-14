Der Grund für Umut & Jejes Liebes-Aus? Das sagt Teezy dazu

Bei Love Island VIP funkte es zwischen Umut Tekin (28) und Jeje Lopes. Doch von einer gemeinsamen Zukunft blieb nach dem Ende der Sendung keine Spur. Stattdessen sorgt das Duo nun mit Negativschlagzeilen für Aufsehen. Auf Instagram enthüllte der 28-Jährige kürzlich, warum es nicht funktioniert hat. Dabei nannte er einen Reality-Kollegen als Grund für die gescheiterte Beziehung: "Jeje und ich wären heute ein Paar, wenn es dich nicht geben würde, Teezy." Laut Umut hätten sich die beiden bereits vor den Dreharbeiten zur Show gekannt und nach Ende der Staffel den Kontakt wieder intensiviert.

Teezy ließ diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen und wehrte sich nun in einem Post: "Was willst du von mir? Ich habe einfach nur versucht, zu ackern. Wenn du dich von meiner Person eingeschüchtert fühlst, das ist doch dein Problem." Laut ihm sei es nicht seine Schuld, dass es zwischen dem Show-Couple nicht geklappt habe. Stattdessen unterstellt der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat, dass Umut zu früh aufgegeben habe: "Du hast aufgegeben, und jetzt nervst du mich damit?" Mit diesen Worten heizte er die ohnehin schon konfliktgeladene Situation zwischen den beiden weiter an.

Erst gestern hatte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Star ausgepackt, was nach der Datingshow mit ihm und Jeje wirklich lief. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erzählte der Realitystar, dass er direkt nach dem Finale zu der ehemaligen Too Hot To Handle-Kandidatin nach Köln gefahren war. Anfangs sei alles romantisch gewesen, doch dann habe sie ihm gestanden, dass ihr Ex noch eine Rolle in ihrem Leben spielte. "Kurz vor 'Love Island VIP', ein bis zwei Wochen vorher, hatte sie noch etwas mit ihrem Ex. Vor allem hat sie sich ihren Ex dorthin gewünscht. Während der Dreharbeiten hat mir Jeje nicht die Vibes gegeben, dass es jemanden draußen gibt", berichtete Umut.

IMAGO / Gartner, RTLZWEI, Instagram / kingmorteezy Collage: Realitystars Umut Tekin, Jeje Lopes und Teezy

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025