Umut Tekin sauer: Jeje Lopes will ihn als Lügner darstellen

Nach der finalen Folge von Love Island VIP ist zwischen Jeje Lopes und Umut Tekin (28) ein öffentlicher Streit entbrannt. Der Temptation Island V.I.P.-Star enthüllte im Netz brisante Details über ihre gemeinsame Zeit nach dem Format – was Jeje gar nicht gefiel. Sie warf ihm vor, Lügen zu verbreiten und wichtige Fakten zu verschweigen. In einem neuen Statement auf TikTok meldet sich Umut nun erneut zu Wort und beschuldigt die Sängerin, ihn gezielt in ein schlechtes Licht rücken zu wollen: "Es gibt Unwahrheiten, die gesagt werden. [...] Jeje versucht, das zu ihrem Besten zu drehen. Sie denkt: 'Umut ist eh das A*schloch. Umut war schon immer das A*schloch. Umut bekommt eh immer Hate und die Leute werden mir glauben.'"

Doch damit nicht genug: Umut stellt klar, dass sein Ex-Flirt "selbst kein Stück besser" sei als er. "Mit dieser Konstellation, mal ich, mal Teezy, mal ich, mal Teezy – das ist crazy. Da braucht man nicht auszuteilen und gegen mich schießen. [...] Sie konnte mit mir über alles reden und ich war immer für sie da", betont der Reality-TV-Darsteller. Er habe immer die Wahrheit gesagt, egal wie unangenehm es war, und wolle sich daher nicht länger als Lügner darstellen lassen. "Ich finde es wirklich superschade. Wir haben uns echt gut verstanden, [...] Und jetzt zu versuchen, die ganzen Sachen zu drehen und so hinzustellen, als wäre ich der Lügner, finde ich schon krass", schließt er ab.

Umut sorgte mit seinen pikanten Enthüllungen auf Instagram für Aufsehen – allerdings nicht nur wegen seiner Zeit mit Jeje, sondern auch, weil er intime Details über seine Ex-Freundin Emma Fernlund (24) preisgab. Die Promihof-Teilnehmerin reagierte prompt und packte im Netz aus: "Du hast doch eine neue Freundin. Ist ihr das nicht unangenehm?" Laut Emma versuchte der Realitystar, trotz seiner neuen Beziehung den Kontakt zu ihr wiederherzustellen. Sie behauptete: "Du hast mich, als du mit deiner neuen Freundin auf Mallorca warst, angerufen und gesagt, dass du mich zurückhaben willst." Außerdem betonte sie: "Es verletzt mich sehr, dass du diese intimen Dinge zwischen uns hier öffentlich preisgibst."

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025

