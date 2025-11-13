Liebesdrama mit Umut: Jetzt meldet sich Jeje Lopes zu Wort

Zwischen Jeje Lopes und Umut Tekin (28) knallt es – und das ausgerechnet öffentlich. Kurz nach dem Finale von Love Island VIP meldete sich Umut mit einem ausführlichen Statement zu Wort und berichtete detailliert, wie es nach den Dreharbeiten zwischen ihm und der Sängerin weitergegangen sei. Doch Jeje scheint mit der Offenlegung überhaupt nicht einverstanden zu sein. "Was gerade passiert, ist crazy!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und erhebt zeitgleich schwere Vorwürfe gegen den Realitystar, was den Konflikt zwischen den beiden weiter eskalieren lässt.

"Für Show zu lügen, zu dramatisieren, die Wahrheit und viele essenzielle Dinge auszulassen? Ich wollte dazu gar nichts sagen, aber jetzt gehst du wirklich zu weit!", schimpft die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit. Sie kündigt an, sich morgen ausführlicher zu dem Drama zu äußern – vermutlich mit ihrer eigenen Chronologie der Ereignisse. Welche Teile von Umuts Erzählung sie als unwahr empfindet, bleibt allerdings noch unklar. "Hoffe, du kannst noch in den Spiegel schauen", richtet sie abschließend einen klaren Angriff an Umut.

Umut teilte erst vor wenigen Stunden seine Sicht der Dinge. Er erklärte, dass sich die Stimmung zwischen ihm und Jeje änderte, als sie ihm offenbarte, dass ihr Ex noch immer eine Rolle in ihrem Leben spiele. "Vor allem hat sie sich ihren Ex dorthin gewünscht. Während der Dreharbeiten hat mir Jeje nicht die Vibes gegeben, dass es jemanden draußen gibt", betonte der 28-Jährige. Wenig später wurde die Situation noch komplizierter, als Umut erneut mit seiner Ex-Freundin Emma Fernlund (24) in Kontakt kam – es kam zu einem Kuss, den Umut nach eigenen Angaben selbst initiierte.

RTLZWEI Umut Tekin und Jeje Lopes bei "Love Island VIP"

Instagram / umut_tekin41 Jeje Lopes und Umut Tekin

RTL ZWEI Jeje Lopes bei Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

