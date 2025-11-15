Nach "Love Island": Umut Tekin feuert gegen Joena und Jeje

Das Drama um die Teilnehmer von Love Island VIP nimmt kein Ende: Realitystar Umut Tekin (28) hat auf Instagram mit scharfen Worten gegen Joena Steilen und Jeje Lopes geschossen, beides Frauen, mit denen er in der Show flirty Momente teilte. In seiner Story schoss er gegen Joena: "Für mich ist Joena maximal falsch." Er erklärte, er habe ihr stets klargemacht, dass Jeje für ihn an erster Stelle stehe. Allerdings blieb auch Jeje nicht verschont: Sie habe nach der Show ein "Eifersuchtsdrama" inszeniert, während sie sich gleichzeitig wie eine "Prinzessin auf der Erbse" aufgeführt habe. Zudem erwähnte Umut einen gewissen Teezy, einen ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer, und kündigte an, ein ausführliches Statement zu veröffentlichen.

Anfangs sei laut Umut mit Jeje alles romantisch gewesen, doch dann habe ihm die Kölnerin gestanden, dass ihr Ex noch eine Rolle in ihrem Leben spielte. Ihm sei es wichtig, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, denn viele Menschen hätten "keine Ahnung über sein Leben" und würden dennoch "Bullshit erfinden". Er forderte via Instagram, dass sich andere aus seinen Angelegenheiten heraushalten und ihn seinen eigenen Weg gehen lassen: "Vielleicht sollten sich sogar gewisse Menschen angesprochen fühlen und mich einfach das machen lassen, worauf ich Bock habe, nur weil sie eifersüchtig oder neidisch auf mein Leben sind." Die kontroverse Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Aus seiner Community wurden kritische Stimmen laut, die jetzt hitzig über die Erklärungen des Reality-TV-Stars debattieren.

Umut, der mit seiner meinungsstarken Art stets polarisierte, geriet die vergangenen Jahre immer wieder ins Rampenlicht – jedoch meist nicht wegen positiver Schlagzeilen. Ob es in der Show Das Sommerhaus der Stars war, während seiner Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. oder mitten im Rosenkrieg mit seinen Ex-Freundinnen Jana-Maria Herz (33) und Emma Fernlund (24) – Umut wurde nicht müde, Beteiligte öffentlich zu kritisieren und auf seinen Standpunkten zu beharren. Der TV-Star betonte immer wieder, dass Ehrlichkeit und Loyalität für ihn an erster Stelle stünden. Ob die angekündigte Stellungnahme mehr Klarheit in das Chaos bringt, bleibt abzuwarten.

RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Umut Tekin und Jeje Lopes

RTLZWEI Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / janamariaherz, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Jana-Maria Herz, Emma Fernlund und Umut Tekin