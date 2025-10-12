Jennifer Lopez bezwang Triathlon sechs Monate nach Geburt

Jennifer Lopez (56) hat sich an einen außergewöhnlichen Moment in ihrem Leben zurückerinnert: Nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge Emme und Max nahm die Sängerin und Schauspielerin an einem Triathlon teil. Im Podcast "Las Culturistas" erzählte die 56-Jährige, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft das ehrgeizige Ziel gesetzt hatte, um nach der Geburt wieder in Form zu kommen. Im September 2008 trat sie schließlich in Malibu an und meisterte die Herausforderung – nicht ohne eine gehörige Portion Respekt vor dem Schwimmteil im offenen Meer.

Die Idee für den Triathlon kam der "On the Floor"-Interpretin durch eine TV-Show. Für sie spielte nicht nur die sportliche Herausforderung eine Rolle, sondern auch der Wunsch, ihren Kindern ein Vorbild zu sein. "Ich wollte, dass sie stolz auf mich sind", erklärte sie. Doch die Teenager nehmen es heute eher gelassen. "Jetzt, wo ich ihnen die Geschichte erzählt habe, denken sie nur: 'Okay, du bist also einen Triathlon gelaufen.' Aber eines Tages, vielleicht, erinnern sie sich daran und denken: 'Wow, meine Mom hat das sechs Monate nach der Geburt geschafft.'" Neben sportlichen Höchstleistungen widmete Jennifer sich im Laufe der Jahre aber dann ganz bewusst dem Familienleben, wie sie berichtete.

Letztes Jahr legte Jennifer eine Pause ein und sagte ihre Tour ab, um mehr Zeit mit ihren Zwillingen Emme und Max zu verbringen. Die Sängerin und Schauspielerin, die lange als alleinerziehende Mutter gearbeitet hatte, nutzte das Jahr, um die Bindung zu ihren Kindern zu stärken. Die 17-jährigen Zwillinge begleiteten ihre Mutter nun auch stolz zu ihrem jüngsten Auftritt bei der Premiere von "Kiss of the Spider Woman" in New York – ein seltener Moment, in dem Familie und Karriere Hand in Hand gingen.

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025 in Las Vegas