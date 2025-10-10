Nach Liebes-Aus mit Ben: J.Lo ist offen für neue Beziehung

Jennifer Lopez (56) hat in einem Interview bei CBS Mornings offen über ihr Liebesleben nach der Scheidung von Ben Affleck (53) gesprochen. Die Sängerin, die im August 2024 die Scheidung von dem Hollywoodstar eingereicht hatte, betonte, dass sie "zu hundert Prozent" offen für neue Möglichkeiten sei. Ganz nach dem Motto des Lebens, Lernens und der Weiterentwicklung erklärte sie: "Je mehr ich über mich selbst lerne, umso vollständiger fühle ich mich allein. Das macht mich umso hoffnungsvoller, dass die richtige Person mit denselben Eigenschaften in mein Leben kommt." Nach fast einem Jahr als Single scheint Jennifer optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Obwohl das einstige Traumpaar getrennte Wege geht, gab es bei der Premiere von Jennifers neuem Film "Kiss of the Spider Woman" ein harmonisches Wiedersehen. Ben, der den Film gemeinsam mit Matt Damon (55) über ihre Produktionsfirma verwirklichte, erschien ebenfalls auf dem roten Teppich und zeigte sich voller Lob für die Leistung seiner Ex-Frau. "Sie zeigt in diesem Film all ihre unglaublichen Fähigkeiten: Schauspiel, Gesang und Tanz – sie macht alles, und das großartig", sagte der Schauspieler gegenüber dem Magazin Extra. Auch Jennifer hob im Rahmen der Promotion die wichtige Rolle von Ben hervor: "Ohne ihn wäre dieser Film nicht möglich gewesen."

Jennifer und Ben sind dafür bekannt, dass ihre Beziehung oft Schlagzeilen machte. Bereits 2002 waren sie ein Paar und galten als das "Power Couple" Hollywoods, trennten sich aber 2004. Jahre später fanden sie wieder zueinander und sorgten als "Bennifer 2.0" für Aufsehen. Doch nicht alles verlief reibungslos: Während eines kürzlichen TV-Auftritts zur Bewerbung ihres Films reagierte Jennifer spürbar genervt, als das Thema ihrer Scheidung angesprochen wurde. Ihre Interviews zeigen jedoch, dass sie die Kapitel ihrer Vergangenheit hinter sich lässt und sich voller Zuversicht, neuen Herausforderungen und Chancen widmet.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez beim Dreh von "Kuss der Spinnenfrau"

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025