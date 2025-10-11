Tourabsage brachte Jennifer Lopez ihren Kindern wieder näher

Jennifer Lopez (56) musste im vergangenen Jahr kurzfristig ihre "This Is Me...Live"-Tour absagen. Was erst nach einem Knick in ihrer Karriere aussah, entpuppte sich als ganz besondere Zeit im Leben der Sängerin. Statt zu arbeiten, hat sie sich voll und ganz ihren Zwillingen Max (17) und Emme (17) gewidmet. "Wir sind uns in gewisser Weise wieder näher gekommen, weil ich fast ihr ganzes Leben lang eine berufstätige alleinerziehende Mutter war", schildert Jennifer im "Las Culturistas"-Podcast und fügt hinzu: "Und so war es für sie sehr schön, mich ein Jahr lang jeden Tag um sich zu haben, was für sie und für mich eine ganz neue Erfahrung war."

Für Jennifer und ihre Kinder könnte es die letzte Möglichkeit für eine solche Erfahrung gewesen sein – denn für Emme und Max geht es bald an die Uni. Die drei besuchen aktuell gemeinsam verschiedene Colleges in den USA, um das richtige zu finden. In dieser besonderen Zeit fühlt sich Jennifer an ihre eigene Jugend erinnert – gleichzeitig plagen sie auch Sorgen. "Es ist ein aufregendes Abenteuer, das wünsche ich ihnen auch. Aber ich denke auch: 'Oh! Ich werde ganz allein sein'", gibt sie zu.

Es scheint also ein Glücksfall zu sein, dass J.Lo ihre Tour im vergangenen Jahr canceln musste – obwohl bis heute nicht genau bekannt ist, warum sie diese Entscheidung treffen musste. Im vergangenen Sommer kursierten dazu einige Gerüchte. Fans vermuteten, die Konzerte seien abgesagt worden, da sich die Tickets schlecht verkauften. Zudem reichte Jennifer im August die Scheidung von ihrem On-off-Partner Ben Affleck (53) ein. In einem offiziellen Statement von Live Nation hieß es damals: "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein."

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

