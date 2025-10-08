J. Lo und Ben Affleck: Reunion nur auf dem roten Teppich?

Während der Premiere von "Kiss of the Spider Woman" in New York kam es zu einem besonderen Moment auf dem roten Teppich: Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (56), die die Hauptrolle in dem Film spielt, präsentierte sich an der Seite ihres Ex-Mannes Ben Affleck (53), der als Produzent an dem Projekt beteiligt ist. Fans und Reporter blickten gebannt auf die Interaktion des ehemaligen Paares, das sich nach ihrer Scheidung im letzten Jahr erstmals wieder öffentlich zusammen zeigte. Körpersprache-Expertin Inbaal Honigman analysierte den Auftritt für hello und erklärte: "Es gibt da immer noch eine gewisse Vertrautheit zwischen ihnen."

Die Expertin berichtete von einer besonderen Dynamik zwischen den beiden. Ihrer Beobachtung nach war vor allem Ben sichtlich stolz auf Jennifer und konnte seinen bewundernden Blick kaum von ihr lösen. Trotz einer gewissen Distanz und Zurückhaltung in den Posen, die sie auf der Veranstaltung einnahmen, bemerkte die Expertin eine warme Vertrautheit. Die beiden lehnten sich leicht zueinander, sprachen miteinander und hielten immer wieder Blickkontakt. "Es ist keine unangenehme Spannung zu spüren, eher eine professionelle und dennoch emotionale Verbindung", so die Expertin. Die Haltung wirke, als ob sie mit ihren Gesten betonen wollten, dass sie die persönliche Ebene bewusst für sich behalten und den Fokus auf die Zusammenarbeit am Film legen.

Die Premiere des Films markierte nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden, sondern zeigte auch die Entwicklung ihrer Beziehung zueinander. Mit im Rampenlicht standen auch Jennifers Zwillinge Max (17) und Emme (17), die ihre Mutter für den besonderen Filmabend begleiteten. Das ehemalige Paar schien den Abend nicht nur zu genießen, sondern auch ihre gemeinsame Vergangenheit und berufliche Zusammenarbeit auf eine ganz besondere Weise zu zelebrieren.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003