"Kiss of the Spider Woman": Ben Affleck schwärmt von J.Lo

Ben Affleck (53) hat bei der Premiere des Films "Kuss der Spinnenfrau" in New York City nicht mit Lob für seine Ex-Frau Jennifer Lopez (56) gespart. Als Produzent war er hautnah dabei, als Jennifer ihre Rolle als Ingrid Luna verkörperte, und zeigte sich tief beeindruckt von ihrer Performance. "Jennifer ist unglaublich in diesem Film. Sie ist fantastisch", sagte Ben dem Magazin E! News. Besonders betonte er die Herausforderung der Rolle, die Gesang, Tanz und Schauspiel miteinander vereint. "Das ist wahrscheinlich die höchste Schwierigkeitsstufe für eine Darstellerin", erklärte er.

Jennifer Lopez, die nicht nur für ihre Musikkarriere, sondern auch für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt ist, hat mit ihrer Darstellung erneut ihr Talent unter Beweis gestellt. Laut Ben erfordert der Film enorme Präzision, da keinerlei Raum für Fehler bleibt. "Sie meistert es mit Anmut und Selbstbewusstsein und ist einfach wunderbar. Ich liebe ihre Leistung im Film", erklärte er weiter. Mit Leidenschaft sprach er über die spektakuläre Darbietung und zeigte sich zudem begeistert darüber, Teil des Projekts zu sein.

Obwohl die beiden keine romantische Beziehung mehr miteinander verbindet, pflegen sie offensichtlich eine gegenseitige Wertschätzung, die über die Jahre geblieben ist. Nach ihrer ersten Verlobung und anschließenden Trennung Anfang der 2000er Jahre fanden Jennifer und Ben im Jahr 2021 wieder zueinander und heirateten ein Jahr später. Doch auch der zweite Anlauf endete 2024 in einer Trennung. Dieses öffentliche Lob für Jennifer zeigt einmal mehr, wie viel Respekt und Bewunderung die beiden trotz der Vergangenheit füreinander haben.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003