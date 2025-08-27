Trotz Drama: Ist Molly-Mae Hague noch mit Tommy verlobt?

Molly-Mae Hague (26) hat auf Instagram einen Einblick in ihr Familienleben gewährt und dabei für Aufsehen gesorgt. In einem neu veröffentlichten Videoclip zeigte die Reality-TV-Bekanntheit schwarz-weiße Familienfotos aus ihrem Zuhause, darunter auch ein Bild ihrer Verlobung mit Tommy Fury (26) sowie Aufnahmen ihrer gemeinsamen Tochter Bambi. Untermalt wurde der Clip von Stormzys Song "Hold Me Down", was viele als ein emotionales Zeichen deuten. Ob die Mutter einer Tochter damit die bestehende Verlobung bestätigt?

Die Beziehung der beiden, die sich 2019 bei Love Island kennengelernt hatten, schien zuletzt nach einer dramatischen Trennung im Sommer des vergangenen Jahres auf der Kippe zu stehen. Tommy hatte offen über seine Alkoholexzesse gesprochen, die wohl letztlich zum Beziehungsaus geführt hatten. Trotz des Rückschlags fanden die beiden anscheinend wieder zueinander und bestätigten ihr Liebes-Comeback im Mai dieses Jahres.

Im Juni nutzte die Influencerin den englischen Vatertag für eine besonders emotionale Botschaft an Tommy. Zu einem gemeinsamen Foto von dem Boxer und der kleinen Bambi schrieb sie auf Instagram: "Du bist der geduldigste, ruhigste, gütigste und liebevollste Daddy aller Zeiten. Zu sehen, wie du unser kleines Mädchen liebst, ist eines der schönsten Dinge auf der Welt. Es ist völlig bedingungslos. Du bist wirklich dafür gemacht, ein Vater zu sein. Alles Gute zum Vatertag." Die liebevollen Worte bewegten viele Fans, denn zu diesem Zeitpunkt war das Liebes-Comeback der beiden noch ganz frisch.

