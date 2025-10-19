Fame Fighting 2026: Diese zwei Kämpfe sind schon bestätigt

Fame Fighting 3 ist erst wenige Stunden her, da gibt es schon eine Ankündigung für das kommende Jahr. Denn die Promi-Boxveranstaltung wird ein weiteres Mal zurückkehren. Und zwei Kämpfe stehen schon fest: 2026 wird Tommy Pedroni (30) gegen seinen zunächst geplanten Gegner MckyTV antreten. Der Streamer musste den Kampf aufgrund eines Jochbeinbruchs absagen. "Beim nächsten Fame Fighting starten wir den zweiten Versuch!", versprach Veranstalter Eugen Lopez noch während des Events laut Bild. Aber Tommy und Mcky werden nicht die einzigen Rückkehrer sein: Es wird auch ein Wiedersehen von Aleks Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) geben.

Die beiden trafen schon im Halbfinale von Fame Fighting 3 aufeinander. Doch es kam zu einem echten Drama: Die Kämpfer verhakten sich im Ringseil und konnten nicht mehr rechtzeitig getrennt werden. Yasin stürzte aus dem Ring auf das harte Metall und kugelte sich die Schulter aus. Der nächste Weg ging direkt ins Krankenhaus. Aleks gewann den Kampf so und stand im Finale Tobias Pietreck gegenüber. Auch hier siegte Aleks. Yasin kehrte noch im Krankenhaushemd zum Endkampf zurück, schüttelte seinem Gegner fair die Hand und der bot ein Rematch an. "Aleks, ich nehme diese Herausforderung an. Wir sind noch nicht fertig, ich hole mir diesen Gürtel, den wirst du nicht mehr lange sehen", betont der Influencer. Eugen bestätigte das Wiedersehen für das kommende Jahr direkt.

Während Aleks seinen Endkampf gegen Tobias gewann, musste Tommy sich mit einem Ersatzgegner zufriedengeben. Im Ring stand Calvin Steiner gegenüber. Und wer triumphierte hier? Ihre Auseinandersetzung endete mit einem Knock-out: Obwohl Tommy die Nase blutete, konnte er Calvin zu Boden schicken und beendete den Kampf mit einigen sauberen Schlägen. Mcky verfolgte den Kampf in der Halle – und das direkt nach seiner OP. Seinem Gegner und auch Ersatzkämpfer zollte er im Live-Gespräch mit Carsten Spengemann (53) Respekt und versprach wiederzukommen: "Ihr werdet mich eines Tages bei Fame Fighting sehen. [...] Ich werde wiederkommen. Und danke an meinen Ersatzkämpfer Calvin, dass er gegen Tommy kämpft."

Imago Tommy Pedroni beim roten Teppich von Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel

Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell