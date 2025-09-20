Patrice Aminati kämpft: Neue Einblicke aus dem Krankenhaus

Patrice Aminati hat erneut einen berührenden Einblick in ihren Alltag gegeben. Die Frau von Daniel Aminati (52), die unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist, teilte auf Instagram Fotos aus dem Krankenhaus und ließ ihre Follower an ihrem aktuellen Gefühlszustand teilhaben. "Wieder eine Woche geschafft. Schritt für Schritt – von Woche zu Woche", schrieb die junge Mutter in ihrer Story. Trotz der schweren Strapazen ihres Gesundheitskampfs findet Patrice weiterhin die Kraft, anderen Mut zu machen. Mit bewegenden Worten richtete sie sich an Leidensgenossen: "Jeder Patient schreibt seine eigene Statistik! Haltet durch." Auch bedankte sie sich bei dem medizinischen Personal, das sie täglich unterstützt.

Diese Unterstützung ist für die Designerin ein besonders wichtiger Anker in ihrem Leben – genauso wie ihre Familie. Ehemann Daniel steht ihr bedingungslos zur Seite und stützt sie auf diesem Weg, so schwer er auch sein mag. Vor Kurzem hatte die kleine Familie einen besonderen Grund zur Freude: Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Charly Malika feierten sie deren dritten Geburtstag. Ein von Daniel geteilter Schnappschuss zeigt die drei strahlend vereint. Charly ist für ihre Mutter wohl die größte Motivation, den Kampf nicht aufzugeben und weiterhin die Hoffnung nicht zu verlieren.

Schon in der Vergangenheit sprach Patrice offen über ihre Krankheit und gab ihren Fans Einblicke in den Verlauf ihrer Therapie. Dabei betonte sie, dass jede Behandlung individuell ist und nicht alle Betroffenen gleichermaßen von bestimmten Nebenwirkungen betroffen sind. So verliert die Dresdnerin trotz ihres Krebskampfes nicht ihre ganze Haarpracht. Durch punktuelle Bestrahlung habe sie nur vereinzelt mit kahlen Stellen zu kämpfen.

IMAGO / Gartner Patrice Aminati, Frau von Daniel Aminati

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

