Früher vs. heute: Patrice Aminati teilt süßen Halloween-Clip

Patrice Aminati hat ihre Fans jetzt auf Instagram mit einem herzerfrischenden Halloween-Video begeistert. Unter dem Titel "Halloween früher vs. heute" zeigt die Ehefrau von Daniel Aminati (52), wie sich ihre Kostüme im Laufe der Jahre verändert haben. Die Aufnahmen aus den Jahren 2017 und 2018 präsentieren Patrice sexy, mit Totenkopf-Make-up, gewagtem Dekolleté und kurzen Röcken, begleitet von schauriger Metal-Musik. Dieses Jahr jedoch schlüpfte die Influencerin in ein riesiges Pferdekostüm aus Plastik, zur Freude ihrer Tochter Charly Malika (3), die vor Begeisterung auf und ab sprang und sofort auf dem Pferderücken reiten wollte.

Mit ihrem unvergleichlichen Humor zeigte Patrice im Video, wie sich die Prioritäten mit einem Kind ändern: "Früher sexy Hexy, heute Giganto-Pferd", lachte die studierte Psychologin. In einer Szene fragte sie ihre Mutter, die hinter der Kamera stand, ob das Kostüm dick mache, woraufhin diese scherzend antwortete, dass es die Taille im besten Licht erscheinen lasse. Für Tochter Charly stand jedoch der spaßige Aspekt des Pferdekostüms im Vordergrund, und so verbrachten Mutter und Tochter offensichtlich einen ausgelassenen Moment miteinander.

Doch auch wenn sie sich im Video mit ihrer Tochter humorvoll zeigt, hat Patrice in den vergangenen Wochen schwere Zeiten durchgemacht. In einem bewegenden Instagram-Post berichtete die an Krebs erkrankte Moderatorin, dass bei ihr der Haarausfall eingesetzt habe und sie nun verschiedene Perücken ausprobiert habe. "Bei mir geht es jetzt so langsam los mit dem Haarausfall", erklärte sie in dem Clip und präsentierte sich mutig mit unterschiedlichen Styles im Perückenstudio. Trotz aller Herausforderungen betonte sie: "Haare machen sehr viel aus. Ich will nicht in den Spiegel gucken und eine Krebspatientin sehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2025