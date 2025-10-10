Trotz Lupus: Selena Gomez möchte nach Hochzeit Mutter werden

Selena Gomez (33) hat dieser Tage via Social Media verraten, dass sie große Zukunftspläne hegt. Die Sängerin, die am 27. September den Musikproduzenten Benny Blanco (37) geheiratet hat, sprach dabei offen über ihren Wunsch, eines Tages Mutter zu werden. Dabei nahm sie Bezug auf ihre Rolle Alex Russo in der Disney+-Serie "Wizards Beyond Waverly Place", wo ihre Figur mittlerweile ebenfalls Mutter ist. In einem kurzen Instagram-Beitrag schrieb Selena: "Alex Russo ist jetzt Mama. Hoffentlich bin das eines Tages ich." Fans reagierten begeistert und ließen ihre Unterstützung für Selenas Träume in den sozialen Netzwerken laut werden.

Bereits in der Vergangenheit hatte Selena ihre Familienpläne thematisiert und dabei über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen. Aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung, die sie seit Jahren begleitet, kann sie keine Kinder auf natürlichem Wege bekommen, wie sie Vanity Fair offenbart hatte: "Ich habe viele gesundheitliche Probleme, die mein Leben und das des Babys gefährden würden. Darüber musste ich eine Zeit lang trauern." Dennoch denke sie intensiv über Adoption oder Leihmutterschaft nach und betonte, es sei egal, wie ihr Kind zu ihr kommen werde – es werde ihr Baby sein. Ihr Ehemann Benny teilt diesen Wunsch: In Interviews sprach er oft von seiner Liebe zu Kindern und seiner Freude darauf, selbst Vater zu werden. Die beiden scheinen sich sicher zu sein, dass eine eigene Familie in ihrer gemeinsamen Zukunft liegt.

Die Hochzeit des Paares war Ende September ein Highlight in Santa Barbara, wo prominente Gäste wie Taylor Swift (35) und Selenas Co-Stars Martin Short (75) und Steve Martin (80) mit ihnen feierten. Das Brautpaar hatte die festliche Zeremonie, bei der auch Selenas Mutter eine emotionale Rede hielt, in einem malerischen Gewächshaus abgehalten – ein Ambiente, das ihre Liebe zur Natur widerspiegelte. In ihren atemberaubenden Kleidern von Ralph Lauren strahlte Selena, die 2007 mit der Disney-Serie ihren internationalen Durchbruch feierte, vor Glück. Sie zeigte, dass sie nach gesundheitlichen Herausforderungen in den vergangenen Jahren nun bereit ist, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025