König Charles' Patentochter India macht Krebsdiagnose publik

India Hicks (58) hat mit einer erschütternden Diagnose schockiert: Bei der Patentochter von König Charles III. (77) wurde kürzlich ein aggressiver Hautkrebs an der Wade entdeckt. Auf der Plattform Substack teilte India ihre Erfahrungen mit ihren Followern und beschrieb den Moment, als die Testergebnisse ihrer Hautuntersuchung eintrafen, als einen, der die Welt "an den Rändern verschwimmen" ließ. Während der Thanksgiving-Vorbereitungen musste sie eine Notoperation in Miami vornehmen lassen, bei der das betroffene Gewebe schichtweise abgetragen wurde.

Nach einer quälenden Zeit des Wartens konnte India jedoch aufatmen – der Tumor wurde vollständig entfernt. Mit 17 Stichen genäht, konnte sie rechtzeitig zu den Feiertagen zu ihrer Familie zurückkehren, um das gemeinsame Beisammensein zu genießen. Die 58-Jährige ist mit dem Unternehmer David Flint Wood verheiratet und ist Mutter von fünf Kindern. Zudem hat sich India in den vergangenen Jahren als Designerin und Buchautorin einen Namen gemacht. Ihre engen Verbindungen zur britischen Monarchie sind dabei unverkennbar: Neben ihrer Patenschaft zu Charles war sie 1981 als Teenager Brautjungfer bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana (†36).

Auch König Charles bewies in den vergangenen Monaten bemerkenswerte Stärke im Umgang mit seiner eigenen Krebsdiagnose. Während einer zweitägigen Kanada-Reise absolvierte der Monarch gemeinsam mit Camilla ein eng getaktetes Programm. Ein ranghoher königlicher Mitarbeiter erklärte damals gegenüber dem Magazin Hello!: "Das Geheimnis im Umgang mit dieser Krankheit ist, sie zu managen, und genau das tut er." Weiter betonte der Insider: "Es ist kein Geheimnis, dass er weiterhin behandelt wird, aber er ist unglaublich fit und bewältigt alles bemerkenswert gut." Trotz medizinischer Behandlung ließ der König sich nicht von seinen Verpflichtungen abhalten und hielt sogar eine bewegende Rede im kanadischen Parlament.

Getty Images India Hicks, Patentochter von König Charles III.

Imago König Charles III. spricht beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in Windsor

